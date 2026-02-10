Αναζήτηση
Υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις στην Κρήτη: Εκβιασμός, εμπρησμός και οργανωμένο έγκλημα – Αυτός είναι ο «εγκέφαλος»

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για την πολύκροτη υπόθεση εμπρησμού αρχιτεκτονικού χώρου στην Αλμυρίδα, μια υπόθεση που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, συνδέεται με οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού και αποκτά διεθνείς διαστάσεις.

Πρόκειται για έναν 21χρονο, έναν 24χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι φέρονται να λειτούργησαν ως εκτελεστικός μηχανισμός εγκληματικής οργάνωσης, κατόπιν εντολής 78χρονου Ρώσου υπηκόου, πρώην συζύγου 65χρονης Ρωσίδας επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μοναδικό τους κίνητρο ήταν η χρηματική αμοιβή.

Ο 78χρονος Ρώσος, πρώην δήμαρχος

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που οδηγήθηκαν την Κυριακή στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε εμπρησμό, άμεση συνέργεια και τέλεση εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το υπόβαθρο του εκβιασμού

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η απόπειρα εκβίασης της 65χρονης Ρωσίδας από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να επιδίωκε την παραχώρηση μέρους της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο στόχαστρο βρίσκονταν δύο διαμερίσματα και η επαγγελματική της δραστηριότητα στα Χανιά.

Η εμπρηστική επίθεση σε γειτονικό επαγγελματικό χώρο φέρεται να επιλέχθηκε ως μέσο εκφοβισμού, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα πίεσης προς την επιχειρηματία.

Πώς εκτυλίχθηκε το χτύπημα

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε αρχιτεκτονικό – μεσιτικό γραφείο. Ο ιδιοκτήτης του χώρου, ντόπιος αρχιτέκτονας που δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, ενημερώθηκε από γείτονες που άκουσαν την έκρηξη και τον συναγερμό.

Όπως έχει καταθέσει, το ακίνητο ήταν ιδιοκτησίας του και μέρος του μισθωνόταν στη 65χρονη, η οποία διατηρούσε εκεί επιχείρηση επίπλων, ενώ στο υπόλοιπο λειτουργούσε το αρχιτεκτονικό γραφείο που καταστράφηκε. Οι ζημιές από την έκρηξη και την πυρκαγιά υπολογίζονται σε περίπου 150.000 ευρώ.

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση

Η υπόθεση οδήγησε σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή της ΟΠΚΕ και την παρουσία τεσσάρων δικαστικών λειτουργών. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι και κατασχέθηκαν ρουχισμός και άλλα πειστήρια που φέρονται να συνδέονται άμεσα με την εμπρηστική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκεται ο αλλοδαπός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος κρατικών δομών στη Ρωσία και να κατέχει αυτοδιοικητικό αξίωμα. Ρόλο-κλειδί είχε και συνεργός που φέρεται να παρείχε την υλικοτεχνική υποστήριξη, προμηθεύοντας εύφλεκτα υλικά και καθοδηγώντας τους φυσικούς αυτουργούς.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και να χαρτογραφηθεί πλήρως η οικονομική και επιχειρησιακή διάσταση της εγκληματικής δράσης.

