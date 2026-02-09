Αναζήτηση
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην Κρήτη

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το μοντέλο του year-round τουρισμού δεν σημαίνει απαραίτητα ίδια ένταση ζήτησης όλο το έτος.

Ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο δεν αποτελεί πλέον μόνο στρατηγικό στόχο για την Ελλάδα, αλλά για ορισμένες περιοχές αρχίζει να μετατρέπεται σε πραγματικότητα.

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα. Την ίδια ώρα, ακόμη και παραδοσιακά «καλοκαιρινοί» προορισμοί παρουσιάζουν σημάδια επιμήκυνσης της σεζόν, με νωρίτερη έναρξη πτήσεων και παράταση της δραστηριότητας έως το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το μοντέλο του year-round τουρισμού δεν σημαίνει απαραίτητα ίδια ένταση ζήτησης όλο το έτος, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, καλύτερη αξιοποίηση υποδομών και σταδιακή εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Αθήνα: Σταθερός πυλώνας δωδεκάμηνης ζήτησης

Στο επίκεντρο της προσπάθειας για τουρισμό όλο τον χρόνο παραμένει η Αθήνα. Οριακά θετικό πρόσημο κατέγραψαν τα ξενοδοχεία της Αθήνας το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της πόλης ως προορισμού με όλο και μεγαλύτερη τουριστική διάρκεια μέσα στο έτος. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα benchmarking της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής & Αργοσαρωνικού, οι βασικοί δείκτες απόδοσης κινήθηκαν ανοδικά, αν και με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τα χρόνια της ισχυρής μεταπανδημικής ανάκαμψης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τους μήνες εκτός υψηλής σεζόν, κυρίως στο πρώτο και το τελευταίο τρίμηνο, με παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν ότι η Αθήνα ενισχύει σταδιακά το αποτύπωμά της ως προορισμός δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Θεσσαλονίκη: Από 9 σε 10 μήνες τουριστικής δραστηριότητας

Ανοδική πορεία καταγράφει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη, με σταδιακή αύξηση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρινός, σημειώνει ότι η πόλη παρουσιάζει συνεχή βελτίωση: «Από εκεί που ο τουρισμός κάλυπτε περίπου εννέα μήνες μέσα στο έτος, πλέον κινείται στους δέκα, με περίοδο μειωμένης κίνησης από περίπου τις 30 Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου, με εξαίρεση την περίοδο των Χριστουγέννων».

Όπως επισημαίνει, οι τιμές παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι προσπάθειες ενίσχυσης της συνδεσιμότητας μέσω πτήσεων έχουν συμβάλει σημαντικά στη ζήτηση. Το στοίχημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η διατήρηση της ανοδικής πορείας, με στόχο την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου και των συνολικών εσόδων, με βασικό εργαλείο τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια, που αποτελούν κομβικό πυλώνα για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Αλεξανδρούπολη: Σταθερή προσπάθεια για τουρισμό όλο τον χρόνο

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει τα τελευταία χρόνια και η Αλεξανδρούπολη, με τουρίστες που προέρχονται κυρίως από την Τουρκία αλλά και τους Βαλκάνιους γείτονες.

Όπως δηλώνει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, «το να καταφέρουμε η Αλεξανδρούπολη να είναι τουριστικός προορισμός όλο τον χρόνο ήταν ένα στοίχημα. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι κερδίζεται καθημερινά. Όχι τυχαία, αλλά με κόπο, επιμονή, στοχευμένες κινήσεις και ξεκάθαρο σχεδιασμό, τόσο στην ανάπτυξη των εμπειριών για τους επισκέπτες, όσο και μέσα από στοχευμένες B2B δράσεις σε σημαντικούς προορισμούς, που φέρνουν συνεργασίες και νέες αγορές για την πόλη μας».

Ιωάννινα: Συνεδριακός και πανεπιστημιακός τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζουν και τα Ιωάννινα, τα οποία καταγράφουν τουριστική δραστηριότητα περίπου δέκα μήνες τον χρόνο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Σπύρος Σουρέλης, επισημαίνει ότι η πόλη στηρίζεται σημαντικά στα συνέδρια, ιατρικά και τεχνολογικά, σε επιχειρηματικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δραστηριότητα του πανεπιστημίου.

Πελοπόννησος: Προορισμός με προοπτικές year-round ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σωτήρη Βαρελά, η Πελοπόννησος αποτελεί έναν από τους προορισμούς που μπορούν να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο.

Όπως επισημαίνει, η διεύρυνση της τουριστικής σεζόν δεν θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις περιφέρειες με ήδη υψηλό όγκο αφίξεων, καθώς αυτό θα δημιουργούσε πίεση σε πόρους και υποδομές. Αντίθετα, προορισμοί με ήπια και ισόρροπη ανάπτυξη, όπως η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, το Λουτράκι και η Κόρινθος, μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα σε μεγαλύτερο εύρος μέσα στο έτος.

Επιμήκυνση και στους παραδοσιακούς θερινούς προορισμούς

Παράλληλα, ενδείξεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου καταγράφονται και σε προορισμούς όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, μέσω της επέκτασης του πτητικού προγράμματος και της αυξημένης ζήτησης εκτός υψηλής σεζόν.

 

http://iefimerida.gr

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026: Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς...

Κτηνοτρόφοι από την Κρήτη στο Μαξίμου για ευλογιά και σχέδιο ανασυγκρότησης

Αναμένεται να κατατεθεί αίτημα για καθολικό εμβολιασμό στα κοπάδια. Στο...

ΑΑΔΕ: «Big Brother» σε όλες τις συναλλαγές με πρόσβαση στις τράπεζες!

Η Αρχή θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και ετοιμάζει......

Ενδοοικογενειακή βία: Αύξηση των περιστατικών – Δύο τη μέρα καταγράφονται στο Ηράκλειο

60 περιστατικά σε μόλις ένα μήνα! Ανησυχητικά είναι τα περιστατικά...

