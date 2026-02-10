Ερώτηση Μαρίας Αντωνακακη στον Δήμαρχο Ηρακλείου για την παράκαμψη Ηρακλείου στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τον ΒΟΑΚ

Μ. Αντωνακάκη : Ζητούνται εξηγήσεις για τη συμφωνία Δήμου Ηρακλείου και Υπουργείου Υποδομών σχετικά με την τροποποίηση της Παράκαμψης Ηρακλείου

Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Δήμου σε περίπτωση τυχόν επιπτώσεων από διεκδίκηση αποζημιώσεων του αναδόχου.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβούλιου το αποτέλεσμα των συναντήσεων του με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα σχετικά με την την«Παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι, το Υπουργείο Υποδομών προτίθεται να δώσει εντολή για την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης στη βάση της τεχνικής λύση που είχε καταθέσει η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Νοέμβριο του 2024, και έχει απαιτήσει, ενισχύοντας την αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ηρακλείου, της οποίας η εκδίκαση οποία εκκρεμεί.

Είναι αυτονόητο ότι, τα πρόσθετα έργα που έχει απαιτήσει η Δήμος Ηρακλείου από το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να παραιτηθεί από τη δικαστική του διεκδίκηση, είναι αναγκαία για την πόλη του Ηρακλείου.

Όμως αν δεν γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης, με αποτέλεσμα την αξίωση αποζημιώσεων εκ μέρους του αναδόχου.

Για το λόγο αυτό η Μαρία Αντωνακάκη ζητάει να ενημερωθεί από τη Δημοτική Αρχή αν κατά τη διαπραγμάτευσή της με το Υπουργείο Υποδομών, έχουν ληφθεί υπόψη οι κίνδυνοι καθυστερήσεων στην εξέλιξη της σύμβασης και αξιώσεων αποζημίωσης εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, λόγω των τροποποιήσεων στην Παράκαμψη Ηρακλρίου του ΒΟΑΚ.

Επίσης, η Μαρία Αντωνακάκη, ζητάει να ενημερωθεί αν η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου σκοπεύει να παραιτηθεί από την αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και ποια ασφαλιστική δικλείδα έχει προβλεφθεί σε περίπτωση που τελικά δεν γίνουν αποδεκτές οι τροποποιήσεις που αφορούν στην Παράκαμψη Ηρακλείου, για λόγους άσχετους με την εκφρασμένη βούληση του Δήμου και του Υπουργείου (π.χ. ευρωπαϊκά όργανα).

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης :

Ηράκλειο, 10-02-2026

ΠΡΟΣ :

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, κ. Παντελή Ρυακιωτάκη (με την παράκληση να εισαχθεί στην επόμενη συνεδρίαση)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί των στοιχείων της διαπραγμάτευσης του Δήμου Ηρακλείου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την «Παράκαμψη Ηρακλείου» στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του Β.Ο.Α.Κ.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβούλιου τις εξελίξεις στην «Παράκαμψη Ηρακλείου»του ΒΟΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημέρωσε το Σώμα για τις συναντήσεις του με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Υποδομών προτίθεται να δώσει εντολή για την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης η οποία θα προβλέπει σε πρώτο πλάνο το σύνολο των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων καθώς και τα αναγκαία υδραυλικά έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση, που αποτελεί μείζον ζήτημα πολιτικής προστασίας για την πόλη, γεωτεχνικές έρευνες και προκαταρκτικές στατικές μελέτες.

Ως γνωστό, η παραπάνω τεχνική λύση βρίσκεται στους πρόσθετους λόγους και την Τεχνική Έκθεση την οποία κατέθεσε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Νοέμβριο του 2024, και έχει απαιτήσει, ενισχύοντας την αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ηρακλείου.

Επειδή, είναι αναγκαία για την πόλη του Ηρακλείου ταπρόσθετα έργα που αφορούν στη βελτίωση των ανισόπεδων κόμβων, στη βελτίωση και συμπλήρωση του συνόλου του παράπλευρου οδικού δικτύου, στη δημιουργία στεγάστρων με κυκλοφοριακή λειτουργία (σύνδεση των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ), στη βελτίωση των κάτω διαβάσεων και σε έργα απορροής των υδάτων.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης Παραχώρησης του ΒΟΑΚ που έχει κυρωθεί από τη Βουλή, προβλέπεται αποκλειστική τμηματική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από́ την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, στην οποία προθεσμία ο Παραχωρησιούχοςθα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες πολιτικού́ μηχανικού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Παρακάμψεων Χανιών, Ρέθυμνου και Ηρακλείου, μήκους 51χλμ.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22.1 της Σύμβασης Παραχώρησης του ΒΟΑΚ που έχει κυρωθεί από τη Βουλή, ως «Γεγονός Καθυστέρησης» νοείται κάθε γεγονός,

(α) το οποίο λαμβάνει χώρα κατά την Περίοδο Μελετών-Κατασκευών

(β) δεν οφείλεται σε επέλευση κινδύνου τον οποίο έχειαναλάβει με την οικεία Σύμβαση Παραχώρησης ο Ανάδοχος ή σε υπαιτιότητα αυτού́ ή των οποιωνδήποτε προσώπων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης

(γ) επηρεάζει δυσμενώς την Κρίσιμη Διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής ΠεριόδουΜελετών Κατασκευών, με αποτέλεσμα τη μη επίτευξη τωνΑποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών της σύμβασης.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22.2 της Σύμβασης Παραχώρησης του ΒΟΑΚ που έχει κυρωθεί από τη Βουλή, σε περίπτωση συνδρομής Γεγονότος Καθυστέρησης, σε σχέση με οποιαδήποτε Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία της Σύμβασης Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται αποζημίωσης.

Ερωτάσθε :

(α) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την «Παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ ετέθη το ζήτημα της τήρησης της πρώτης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης παραχώρησης, ήτοι των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από́ την ΗμερομηνίαΈναρξης Παραχώρησης,

στην οποία προθεσμία, ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες πολιτικού́ μηχανικού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Παρακάμψεων Χανιών, Ρέθυμνου και Ηρακλείου, μήκους 51χλμ; Αν ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες της Σύμβασης Παραχώρησης; Αν όχι, σκοπεύετε να το θέσετε σε κάποια επόμενη συνάντησή σας με τα στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πότε σκοπεύετε να το θέσετε;

(β) Ποια είναι η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ανάθεσης, εκπόνησης, έγκρισης του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και της υλοποίησης των αντίστοιχων έργων που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου και Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών; Θα είναι τέτοιο το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων διαδικασιών,

ώστε να τηρείται η πρώτη αποκλειστική τμηματική προθεσμία της Σύμβασης Παραχώρησης; Σκοπεύετε να το θέσετε σε κάποια επόμενη συνάντησή σας με τα στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πότε;

(γ) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την «Παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ συζητήθηκε το ύψος της αποζημίωσης που θα αξιώσει ο Παραχωρησιούχος για τυχόν γεγονός καθυστέρησης εκ της τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού της «Παράκαμψης Ηρακλείου»; Αν ναι, πόσο εκτιμάται το ύψος της αποζημίωσης; Αν όχι, σκοπεύετε να το θέσετε σε κάποια επόμενη συνάντησή σας με τα στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πότε;

(δ) Σκοπεύει η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου να παραιτηθεί από την αίτησή ακυρώσεώς της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πότε;

(ε) Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, σε περίπτωση που μετά την παραίτηση από την αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, απορριφθούν από τα Ευρωπαϊκά Όργανα (DGComp, DgMove) οι πρόσθετες παρεμβάσεις στην Παράκαμψη Ηρακλείου, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Υποδομών;

Μαρία Αντωνακάκη

Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου