Κρήτη: Μπετονιέρα κατέληξε σε γκρεμό – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (10/2) στο Ρέθυμνο, όταν μπετονιέρα εξετράπη της πορείας του στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και κατέληξε σε παρακείμενο γκρεμό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο τμήμα του δρόμου μετά το Μπαλί, στο ρεύμα προς Πάνορμο, στην περιοχή Σιριπιδιανά. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να φτάνει προληπτικά στο συμβάν, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Πανόρμου, συνοδευόμενο από ιατρό, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή του ατυχήματος δεν βρισκόταν κανένα άτομο μέσα στη μπετονιέρα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το όχημα βγήκε εκτός δρόμου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.