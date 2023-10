Διαψεύδει τον Νετανιάχου το Al Jazeera για την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας – Αποκαλυπτικό βίντεο

Το πρακτορείο Sanad του Al Jazeera διερεύνησε τον ισραηλινό ισχυρισμό ότι ο βομβαρδισμός του αραβικού νοσοκομείου al-Ahli της Γάζας ήταν αποτέλεσμα εσφαλμένης βολής ρουκέτας από την παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και όχι αποτέλεσμα των αδιάκοπων βομβαρδισμών του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου.

Η έρευνα του Sanad ανέλυσε χρονοκωδικοποιημένο υλικό από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας ζωντανής μετάδοσης από δημοσιογράφο του Al Jazeera εκείνη την ώρα.

An Al Jazeera digital investigation found no grounds for the Israeli army’s claim that the strike on the al-Ahli Arab hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. pic.twitter.com/DQsrBXfwmL

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2023