Διευρύνεται ο πόλεμος: Πύραυλος Χούθι χτύπησε το Ισραήλ, νέα πυρά στο Ιράν

Σκληραίνει το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ενώ το τελεσίγραφο Τραμπ είναι σε εκκρεμότητα και ζητά απάντηση η Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν αλλάζοντας τα δεδομένα

Σε νέα φάση φαίνεται να μπαίνει ο πόλεμος στο Ιράν ενώ εκκρεμεί το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισαν εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ, για πρώτη φορά τον έναν μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μερικές ώρες αφού οι αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στην ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.

Με λακωνικές ανακοινώσεις τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια, περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Εντωμεταξύ οι αντάρτες της Υεμένης επιβεβαιώσαν την εκτόξευση πυραύλου εναντίον του Ισραήλ. Η εξέλιξη φέρνει ακόμη πιο κοντά το σενάριο ενός εκτεταμένου πολέμου, με ένα νέο μέτωπο στην Αραβική Χερσόνησο.

Νέο χτύπημα στο Ιράν

Την ίδια ώρα, το νέο χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχει προκαλέσει την οργή της Τεχεράνης η οποία δηλώνει πως ΗΠΑ και Ισραήλ «παίζουν με τη φωτιά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα δήλωσή του χαρακτήρισε το Ιράν «νταή της περιοχής», που πλέον «είναι σε φυγή».

Ταυτόχρονα, υποστήριξε πως η Τεχεράνη διαπραγματεύεται και «ικετεύει» να κλείσει μια συμφωνία, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο πρέπει πρώτα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο επίθεσης των Χούθι και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανήκουν σε αυτόν που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης», όπως και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και σιιτικές ένοπλες παρατάξεις στο Ιράκ.

Χούθι: Είμαστε έτοιμοι

«Είμαστε έτοιμοι για απευθείας στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση νέας συμμαχίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν (…), διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν ή οποιαδήποτε μουσουλμανικής χώρας από την Ερυθρά Θάλασσα (…) και σε περίπτωση συνέχισης της κλιμάκωσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε χθες ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Το κίνημα ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, είχε εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, από το 2023 ως το 2025.

Οι επιθέσεις των Χούθι με πυραύλους και drones είχαν παραλύσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό αυτή στρατηγικής σημασίας, που χρησιμοποιεί σήμερα κυρίως η Σαουδική Αραβία ώστε να εξάγει το πετρέλαιό της αποφεύγοντας το στενό του Χορμούζ, το οποίο έχει κλείσει ουσιαστικά το Ιράν αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του στα τέλη του Φεβρουαρίου.