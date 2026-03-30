Η Domes Resorts ενισχύει την παρουσία της στην Πορτογαλία, σε συνεργασία με τη HIP, με την ένταξη του Cascade Wellness Resort στο Algarve

Το πεντάστερο θέρετρο προστίθεται στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της Domes Resorts, σηματοδοτώντας τη δεύτερη παρουσία του Ομίλου στην Πορτογαλία

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2026 – Η Domes Resorts ανακοινώνει την επέκταση της παρουσίας της στην Ευρώπη με την προσθήκη του Cascade Wellness Resort στο Lagos του Algarve, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη μονάδα του Ομίλου στην Πορτογαλία και την τρίτη εκτός Ελλάδας.

Ο Όμιλος αναλαμβάνει τη διαχείριση του πεντάστερου resort, ιδιοκτησίας της Hotel Investment Partners (HIP), ενός από τους κορυφαίους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων στη Νότια Ευρώπη, με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση των Blackstone και GIC, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του σε έναν από τους πιο ώριμους και δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς αναψυχής.

Σε προνομιακή τοποθεσία στους βράχους της Ponta da Piedade, το resort συνδυάζει πανοραμική θέα στον Ατλαντικό με άμεση πρόσβαση στο Lagos, έναν προορισμό γνωστό για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, το ήπιο κλίμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τις φημισμένες παραλίες του. Σε έκταση 38 εκταρίων, διαθέτει 164 δωμάτια και σουίτες σχεδιασμένα με έμπνευση από την Πορτογαλική Εποχή των Ανακαλύψεων (15ο-16ο αι.).

Παράλληλα, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων, με πισίνες, spa, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και γήπεδα ποδοσφαίρου προδιαγραφών FIFA, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για αναψυχή όσο και για ταξίδια που αφορούν αθλητικές δραστηριότητες. Η γαστρονομική του πρόταση εκτείνεται σε τέσσερα venues που συνδυάζουν διεθνή και ντόπια κουζίνα, ενώ οι παροχές για οικογένειες, όπως το kids club και η ακαδημία ποδοσφαίρου, συμπληρώνουν την εμπειρία διαμονής.

Η συγκεκριμένη προσθήκη εντάσσεται στη στρατηγική της Domes Resorts για ανάπτυξη σε καίριους μεσογειακούς προορισμούς, μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές. Η συνεργασία με την HIP επιβεβαιώνει το κοινό όραμα για την ανάδειξη και αξιοποίηση υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών μονάδων σε προνομιακές τοποθεσίες.

Ο Δρ. Γεώργιος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Η επέκταση της παρουσίας μας στην Πορτογαλία μέσω αυτής της συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της σχέσης μας με τη HIP, έναν από τους σημαντικότερους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων στη Μεσόγειο. Το Algarve, ως ένας ώριμος προορισμός με διευρυμένη τουριστική περίοδο και ισχυρή δυναμική, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική ανάπτυξής μας. Το Cascade Wellness Resort, σε εξαιρετική τοποθεσία, αποτελεί μια επένδυση με υψηλές προοπτικές, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας σε επιλεγμένους μεσογειακούς προορισμούς».

Το Cascade Wellness Resort ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Domes Resorts στην Πορτογαλία, μετά το Domes Lake Algarve, Autograph Collection, και υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου για φιλοξενία με επίκεντρο την εμπειρία σε όλη την Ευρώπη.

Σχετικά με την Domes

Έχοντας ιδρυθεί το 2008, η Domes συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον δυναμικούς ομίλους φιλοξενίας στην Ελλάδα, με 21 ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε 11 προορισμούς σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ανώτερη upscale και luxury κατηγορία, με 8 ξενοδοχεία υπό brands της Marriott International, Inc. και 3 υπό τη Hilton Worldwide Holdings Inc.

Η Domes συνεργάζεται ενεργά με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, όπως η Hotel Investment Partners (HIP), η Brookfield Asset Management Ltd, η Grivalia Management Company, η Prodea Investments και η AROUNDTOWN SA, στηρίζοντας αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών σε προνομιακούς leisure προορισμούς. Ο Όμιλος έχει αναδειχθεί για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια ως World’s Leading Resort Brand, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην αναβαθμισμένη φιλοξενία, την ισχυρή επιχειρησιακή απόδοση και τις ξεχωριστές εμπειρίες για τον επισκέπτη. Το 2021, η Domes τιμήθηκε από τη Marriott International με το 2021 Partnership Circle Award, την ανώτατη διάκριση που απονέμει για αριστεία στη φιλοξενία.

Με διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο και στρατηγική εστίαση σε resort προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Domes συνεχίζει να διαμορφώνει μια εκλεπτυσμένη, design-led προσέγγιση στη φιλοξενία, με έμφαση στο experiential travel, την τοπική κουλτούρα και την εξαιρετική εξυπηρέτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.domesresorts.com.

Σχετικά με τη Hotel Investment Partners (HIP)

Η HIP (Hotel Investment Partners) αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ιδιοκτήτες resort ξενοδοχείων στη Νότια Ευρώπη και ιδρύθηκε το 2015. Ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση των Blackstone και GIC και διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο 68 ξενοδοχείων με περισσότερα από 21.000 δωμάτια σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία.

Παράλληλα, απασχολεί περισσότερους από 100 επαγγελματίες, οι οποίοι εξειδικεύονται στην απόκτηση, αναβάθμιση και διαχείριση ξενοδοχείων σε προνομιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Συνεργάζεται με διεθνή brands όπως Ritz-Carlton, Barceló, AMR Resorts by Hyatt, Hilton, Ledra και Marriott, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας διαμονής.