Δήλωση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Οι Πανελλήνιες εξετάσεις που αρχίζουν αύριο αποτελούν σίγουρα έναν σημαντικό σταθμό για χιλιάδες νέες και νέους σε όλη τη χώρα. Έχουν δομηθεί ως μια απαιτητική διαδικασία, αλλά δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία δοκιμασία που θα συναντήσουν στη ζωή τους μαθήτριες και μαθητές. Είναι μια στιγμή προσπάθειας, όχι μια στιγμή κρίσης για το μέλλον τους.

Διότι, έχει αποδειχθεί με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι πλέον η Παιδεία δεν εξαντλείται σε έναν διαγωνισμό. Παιδεία είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε, να συνεργαζόμαστε, να στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο με γνώση και αυτοπεποίθηση. Η αξία της δεν πρέπει να υποβαθμίζεται, αλλά να συνδυάζεται με την ουσία της διαδικασίας των Πανελλήνιων Εξετάσεων και με το γεγονός ότι κάθε παιδί έχει τη δική του διαδρομή, τις δικές του δυνατότητες και τον δικό του χρόνο να ανθίσει.

Σε αυτή τη διαδρομή, σημαντικό ρόλο έχουν και οι γονείς που στηρίζουν καθημερινά την προσπάθεια των παιδιών τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που με συνέπεια και αφοσίωση τα προετοιμάζουν, τα καθοδηγούν και τα ενθαρρύνουν. Η συμβολή τους είναι ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη.

Θέλω να απευθυνθώ σε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή ξεχωριστά, αλλά ειδικότερα στις μαθήτριες και μαθητές του Δήμου μας: Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, αλλά θυμηθείτε ότι η ζωή σας δεν χωρά σε ένα γραπτό. Οι επιλογές, οι ευκαιρίες και οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σας είναι πολλοί και σημαντικοί. Οι Πανελλήνιες είναι ένα βήμα, όχι ο προορισμός.

Εύχομαι καλή δύναμη, καθαρό μυαλό και πίστη στις δυνατότητές σας. Είμαστε δίπλα σας, με σεβασμό στην προσπάθεια και εμπιστοσύνη στο μέλλον που χτίζετε».