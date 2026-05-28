Ηράκλειο:Συνελήφθη 47χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούμε ένταλμα σύλληψης

Σύλληψη ημεδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούμε ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη χθες (27.05.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος, 47χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα ο 47χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του 9ου Ανακριτή Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τα αδικήματα, υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια σε απάτη με προκληθείσα ζημιά άνω των (120.000€) κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.