Δήλωση Ν. Παπανδρέου για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

“Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι. Είναι και μέρα μνήμης και ευθύνης.

Ήταν η παράταξη που άλλαξε ριζικά την Ελλάδα: έφερε κοινωνικά δικαιώματα, αναδιανομή, στήριξε την παιδεία και το ΕΣΥ. Έκανε και λάθη. Μόνο ο άπραγος είναι «αλάνθαστος».

Η 3η Σεπτέμβρη είναι και μια υπόσχεση. Να κτίσουμε μια ευέλικτη και «έξυπνη» Ελλάδα που θα απαντάει με τόλμη και ταχύτητα στις προκλήσεις τις εποχής μας. Σήμερα η πρόκληση είναι η κοινωνική ανισότητα, η κλιματική κρίση, και η αβεβαιότητα. Οι λύσεις και προτάσεις μας απελευθερώνουν τις δημιουργικές ικανότητες μας και μειώνουν τις ανισότητες και σηκώνουν την μεσαία τάξη ως οδηγός πια των αλλαγών που χρειαζόμαστε για να μπούμε γερά στον 21ο αιώνα.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί –και πρέπει– να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική”.

https://x.com/NicosPapandreou/status/1963103548364742792

Μ. Συντυχάκης: Νομοσχέδιο ρατσιστικής κοπής, ενταγμένο στο...

Τον αντιδραστικό, απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ...

Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

Μ. Συντυχάκης: Νομοσχέδιο ρατσιστικής κοπής, ενταγμένο στο...

Τον αντιδραστικό, απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ...

Κέρδη άνω των 2,1 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...
Μ. Συντυχάκης: Νομοσχέδιο ρατσιστικής κοπής, ενταγμένο στο νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση
