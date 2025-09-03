Μ. Συντυχάκης: Νομοσχέδιο ρατσιστικής κοπής, ενταγμένο στο νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση

Τον αντιδραστικό, απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τους μετανάστες και πρόσφυγες ανέδειξε ο βουλευτής του ΚΚΕ,Μ Μανώλης Συντυχάκης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Οπως τόνισε, υλοποιεί το περιβόητο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση της ΕΕ, το οποίο έρχεται σε συνέχεια της επαίσχυντης τροπολογίας που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση, μαζί με «ανεξάρτητους» ακροδεξιούς βουλευτές και με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, για την αναστολή της διαδικασίας ασύλου.

Επισήμανε ότι «εκφράζει τις αντιθέσεις μεταξύ κρατών και τμημάτων του κεφαλαίου για το μείγμα καταστολής – προσέλκυσης εργατικών χεριών στο ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Από τη μια, ένταση της καταστολής φράχτες, φυλακίσεις, επαναπροωθήσεις, σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης και από την άλλη, εξασφάλιση φθηνού, ευέλικτου εργατικού δυναμικού που θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα κατασκευαστικά μεγάλα έργα, στον τουρισμό – επισιτισμό, στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, στην ενέργεια και στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων.

Άλλωστε, τρέχουν έργα αυτή την περίοδο, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού για τη νόμιμη μετανάστευση, όπως λέγεται, εξυπηρετούν αυτό τον σχεδιασμό».

Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ, όχι απλά καταψηφίζει, αλλά καταγγέλλει και αντιστέκεται σθεναρά στο νομοσχέδιο ρατσιστικής κοπής, που προβλέπει κλειστά κέντρα-φυλακές, αναστολή των αιτημάτων ασύλου σε πρόσφυγες, κατάργηση της εξατομικευμένης εξέτασης του ασύλου, καταστρατήγηση πλήρως του δικαιώματος ασύλου, νομιμοποίηση των επαναπροωθήσεων, ηλεκτρονική επιτήρησή τους για τον κίνδυνο αποφυγής διαφυγής, κράτηση ανήλικων παιδιών – πράξη αδιανόητη και ανεπίτρεπτη για την προστασία της παιδικής ηλικίας, μεταφορά τους στους προωθούμενους «κόμβους επιστροφής», δηλαδή στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε τρίτες χώρες, απελάσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων χωρίς εγγυήσεις προστασίας – μνημείο βαρβαρότητας και απανθρωπιάς, παρέκκλιση από τους όρους της δικαστικής προστασίας και της διοικητικής κράτησης, λόγω έκτακτων συνθηκών, στην πραγματικότητα λόγω υποστελέχωσης, που παραβιάζει τον πυρήνα δικαιωμάτων στην ζωή, την προσωπική ελευθερία, την παιδική ηλικία, την πρόσβαση σε δικαστήριο κ.ά.

Ο Μ. Συντυχάκης κατήγγειλε επίσης τη σιωπή όλων των αστικών κομμάτων για τις πραγματικές αιτίες των νέων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και τα θύματα εμπόλεμων και μη χωρών, που είναι «η διαμάχη των ιμπεριαλιστών για τη νέα μοιρασιά αγορών όπως και η καταλήστευση του πλούτου των χωρών τους».

Αναφερόμενος στην Κρήτη, σημείωσε ότι οι προσφυγικές ροές στα νότια παράλια συνεχίζοντα με την κάνουλα των ροών να ανοιγοκλείνει ανάλογα με τα γεωπολιτικά παιχνίδια των ιμπεριαλιστών.

Συνεχίζουν να έρχονται κατά εκατοντάδες στο νησί και εξακολουθούν να «φιλοξενούνται» σε απάνθρωπες συνθήκες, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, που δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές, είπε και κατήγγειλε ότι αντί να τύχουν ανθρώπινης συμπεριφοράς, η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια άγρια ρατσιστική, ξενοφοβική και επικίνδυνη πολιτική και ρητορική, για να εξυπηρετήσει πολλαπλές στοχεύσεις.

«Θέλετε να ενισχύσετε τα ακροδεξιά αντανακλαστικά σας, για να ξανακερδίσετε ακροδεξιούς ψηφοφόρους, αλλά κυρίως για να χειραγωγήσετε τις εργατικές και λαϊκές συνειδήσεις στις συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας, για να αποσπάσετε τη συναίνεση του λαού στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, αλλά και για να παρουσιάσετε τους πρόσφυγες και μετανάστες, που δεν χρειάζεται το κεφάλαιο για να τους ξεζουμίζει στα διάφορα εργασιακά κάτεργα, σαν ”εγκληματίες” και ”εχθρούς”», είπε.

Κατήγγειλε ότι πάνω σε αυτό το έδαφος, βρίσκουν την ευκαιρία τα διάφορα φασιστοειδή, να βγουν και πάλι από τα «λαγούμια» τους, με πρόσφατο παράδειγμα «την επίθεση σε μέλη της ΚΝΕ στα γραφεία του ΚΚΕ στα Χανιά τους οποίους η «ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη έριξε στα μαλακά, με εξαγοράσιμες ποινές και αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά.

Τέτοιες επιθέσεις, όπως και τα εμετικά φασιστικά συνθήματα στην είσοδο των γραφείων του ΚΚΕ στο Ρέθυμνο, δεν στοχεύουν μόνο το ΚΚΕ, αλλά επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν, όσους αγωνίζονται συλλογικά για κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας κάλεσε τον λαό και τη νεολαία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να παλέψουν, μέσα από το οργανωμένο κίνημα, για τη διάσωση και προστασία των προσφύγων και μεταναστών, για δημιουργία προσωρινών – ανθρώπινων και αξιοπρεπών – χώρων φιλοξενίας, για σεβασμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Γενεύης, για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία, με την ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών απαιτώντας επίσης:

Να δοθεί άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες πολεμικών συγκρούσεων, εμφυλίων, υπό κατοχή και κάθε είδους ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ή είναι θύματα διωγμών και κινδυνεύει η ζωή τους.

Να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων για να μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.

Να δοθούν άδειες διαμονής, μακρόχρονης διάρκειας, σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας, χωρίς τους απαράδεκτους όρους και τις προϋποθέσεις των δουλεμπορικών διακρατικών συμφωνιών και του καθεστώτος της μετάκλησης. Καμία διάκριση σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στο πολεμικό μακελειό.

Να δυναμώσει την αλληλεγγύη τους στους λαούς που δοκιμάζονται: τον παλαιστινιακό λαό, τους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Συρίας, της Υεμένης, του Σουδάν. Τους δεκάδες λαούς που δολοφονούνται, ξεκληρίζονται και ξεσπιτώνονται γιατί γεννήθηκαν σε χώρες όπου διασταυρώνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί.

«Η προοπτική βρίσκεται στην πάλη του λαού μας, όλων των λαών για την ανατροπή αυτού του σάπιου, ανάλγητου και μισάνθρωπου συστήματος, της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Στην πάλη, για τον σοσιαλισμό της ειρήνης και της ευημερίας των λαών!», είπε ο Μ. Συντυχάκης.