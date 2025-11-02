ΚΡΗΤΗ

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου, για την εξέλιξη των ερευνών μετά το χθεσινό ένοπλο περιστατικό στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου:

Έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή -10- κατ’ οίκον έρευνες, ενώ σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί -8-. Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

