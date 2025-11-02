ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μακελειό στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης μετά το αιματηρό περιστατικό

«Βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα», λέει φίλη της αδικοχαμένης γυναίκας.

Ο γιος της 56χρονης γυναίκας που έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς το Σάββατο (01.11.2025) στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένει αγνοούμενος, όπως ανέφερε συγγενικό πρόσωπο της εμπλεκόμενης οικογένειας στον «πόλεμο» με την αντίπαλη οικογένεια.

Το ίδιο πρόσωπο, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, εξέφρασε φόβους για τη ζωή του νεαρού, καθώς το κινητό του είναι απενεργοποιημένο και δεν υπάρχει επικοινωνία μαζί του. Παράλληλα, περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, η ένταση ξεκίνησε για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, μια οικογένεια κατηγορεί την άλλη ότι έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία που οδήγησαν στη σύλληψη και προφυλάκιση του πατέρα και του γιου της σε υπόθεση ζωοκλοπών. Δεύτερον, η μια οικογένεια έχτισε σπίτι στο Ξετρύπι, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της αντίπαλης οικογένειας.

Το συγγενικό πρόσωπο ανέφερε ότι μετά από την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι, η αντίπαλη οικογένεια πανηγύριζε χτυπώντας με καλάσνικοφ στον αέρα. Το πρωί του Σαββάτου, ο 39χρονος άνδρας που βγήκε με το αυτοκίνητο και πυροβόλησε τη συγγενή του σκοτώθηκε από τα αντίποινα της οικογένειας.

Φίλη της 56χρονης τόνισε ότι η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα και δεν είχε καμία εμπλοκή στον πόλεμο των οικογενειών. Η 56χρονη ήταν δοτική, αφοσιωμένη στην οικογένεια και τους γύρω της, ενώ πριν λίγα χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της. Επισκέφθηκε το χωριό της για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε στη μέση της αιματηρής σύγκρουσης. Η νεκροψία θα εξετάσει αν δέχθηκε πυροβολισμό σε σημείο που δεν ήταν εμφανές.

Η φίλη της υπογράμμισε ότι ήταν αδιανόητο να εμπλακεί η γυναίκα σε τέτοιο περιστατικό, καθώς δεν ζούσε στην περιοχή τα τελευταία 35-40 χρόνια.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου, για την εξέλιξη των ερευνών μετά το χθεσινό ένοπλο περιστατικό στο Ηράκλειο
Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του
