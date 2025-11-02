Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στον 39χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου – Αύριο θα γίνει η κηδεία του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες δέχθηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης στο αιματηρό επεισόδιο με την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Όπως διαπιστώθηκε, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Η κηδεία του, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, μετατέθηκε για τη Δευτέρα σις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η πομπή της κηδείας θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας γεγονός που –σύμφωνα με τις αρχές– οδήγησε στην απόφαση αναβολής.

Η κηδεία θα γίνει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και δεν αποκλείεται να γίνεται έλεγχος των ατόμων που θα πηγαίνουν στο χωριό για την τελετή αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά,

Από σφαίρα ο θάνατος και της 56χρονης

Στο μεταξύ σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης γυναίκας που φέρνει στο φως το in, ο θάνατός της προήλθε ι από πυροβόλο όπλο, αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι έπαθε ανακοπή.

Η 56χρονη εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων και είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της.

Όπως αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου της γυναίκας, η 56χρονη σκοτώθηκε στην κεντρική πλατεία Βοριζίων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν πόρτα-πόρτα ελέγχους σε Βορίζια και γειτονικά χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος και μία 57χρονη γυναίκα, ενώ τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει πολυάριθμες έρευνες σε σπίτια, με μία σύλληψη και μία προσαγωγή, ενώ εντοπίστηκαν ευρήματα σε δύο κατοικίες.

Στην Κρήτη παραμένουν ενισχυμένες δυνάμεις της Αστυνομίας, με τη συνδρομή ειδικών υπηρεσιών από την Αθήνα, της ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της μιας οικογένειας μίλησε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» εξηγώντας λεπτό προς λεπτό το τι συνέβη αλλά και πώς ξέσπασε ο «πόλεμος» στο χωριό Βορίζια.

Οι λόγοι της σύγκρουσης

Η σύγκρουση ξεκίνησε για δυο λόγους.

1. Ο πρώτος είναι πως η μια οικογένεια κατηγορεί την άλλη πως έδωσε στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν στην σύλληψη και προφυλάκιση δύο μελών της οικογένειας, δηλαδή του πατέρα και του γιου που αφορούσε κύκλωμα ζωοκλοπών.

2. Η μια οικογένεια έχτισε σπίτι στο Ξετρύπι, που θεωρείται προπύργιο της έτερης οικογένειας. Με λίγα λόγια, η μια οικογένεια αποφάσισε να χτίσει εκεί που θεωρείται περιοχή της άλλης.

Το συγγενικό πρόσωπο λέει στις «Εξελίξεις Τώρα» πως μετά την βόμβα που μπήκε στο σπίτι, η άλλη οικογένεια πανηγύριζε χτυπώντας με καλάσνικοφ στον αέρα.

Αγνοείται ο γιος της 56χρονης

Όμως, αυτό το πρόσωπο είπε και κάτι ακόμα που έχει την σημασία του. Σχετίζεται με τους νεκρούς. Εκφράζει φόβους για το αν ο γιος της αδικοχαμένης γυναίκας βρίσκεται στη ζωή, καθώς το κινητό του είναι κλειστό και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.