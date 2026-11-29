Δημοκράτες – Στέφανος Κασσελάκης | Δ.Ο. Ηρακλείου Κρήτης

Η ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ!

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙ!

Η προγραμματισμένη εκδήλωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου αναβλήθηκε, μετά από την πίεση των φορέων.

Εμείς λέμε, κανείς φασίστας στο νησί ούτε τώρα, ούτε αργότερα.

Θα βρουν τον τρόπο και το ξέρουμε, για πρόκληση. Η Δημοκρατία μας χρειάζεται με τα μάτια ανοιχτά.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρώην ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα, οι αστυνομικές αρχές είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν τη Δημοκρατία .

Η Κρήτη δεν είναι ένας τόπος χωρίς μνήμη. Είναι ένας τόπος που γνώρισε τη ναζιστική θηριωδία, πλήρωσε με αίμα την ελευθερία του και κράτησε ζωντανές τις αξίες της αντίστασης, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε την αυθόρμητη αντίσταση του Κρητικού λαού, τα πρωτοφανή αντίποινα, τις μαζικές εκτελέσεις Αλικιανό, Κοντομαρί, τις καταστροφές οικισμών όπως όπως η Βιάννος, τα Ανώγεια, η Κάνδανος, τα Βορίζια, τα Σαχτούρια και το Κέδρος.

Η Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αδιάφορη απέναντι σε όσους συνδέθηκαν με τη βία, τον ναζισμό και τη μισαλλοδοξία.

Σε όσους περιφέρουν και επιδεικνύουν στο μπράτσο τους τη σβάστικα. Περιφρουρούμε τη νέα γενιά και φροντίζουμε να μάθουν την ιστορία μας.

Δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα θύματα του ναζισμού. Δεν επιτρέπουμε στη μισαλλοδοξία να παρουσιάζεται ως κανονικότητα.

Η Κρήτη έχει ιστορία, μνήμη και δημοκρατική συνείδηση.

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ Π.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Οδός Νίκου Καζαντζάκη 2, 3ος όροφος, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 300233

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