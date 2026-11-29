Αναβάλλονται λόγω καιρού οι σημερινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε Δρακώνα, Βαρύπετρο και Σούδα

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αναβάλλονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στη Δρακώνα, το Βαρύπετρο και τη Σούδα.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα «Χριστούγεννα στον Πλάτανο» στην πλατεία Δρακώνας Κεραμειών, η εκδήλωση «Η μαγεία των Χριστουγέννων ξεκινάει στο Βαρύπετρο» με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του χωριού, καθώς και τα «Χριστούγεννα στο λιμάνι της Σούδας» με τη φωτοδότηση του δέντρου στην πλατεία Σούδας.

Για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.