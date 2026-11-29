Πέθανε ο Στέφανος Πατάκης, ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη – «Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς»

Ο Στέφανος Πατάκης, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα παιδιά του

Ο Στέφανος Πατάκης, ιδρυτής ενός από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, αφιέρωσε τη ζωή του στον κόσμο του βιβλίου και στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα τρία παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος, με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των Εκδόσεων Πατάκη στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η οικογένειά του, ο εκδότης εξακολουθούσε να εργάζεται μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Το απόγευμα του Σαββάτου, κατά την επιστροφή του από το γραφείο, παραπάτησε ενώ ανέβαινε τις σκάλες του σπιτιού του.

«Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς»

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν. Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι. Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά. Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μια ζωή αφιερωμένη στο βιβλίο

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του είχε ουγγρική καταγωγή, ενώ η μητέρα του καταγόταν από το Αίγιο. Το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέσα στις στερήσεις της Κατοχής και της δύσκολης μεταπολεμικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα των Εκδόσεων Πατάκη, μετά την ολοκλήρωση της σχολικής του εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο Καλλιθέας, ο Στέφανος Πατάκης σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το 1962.

Τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα τα έκανε στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας, μεταξύ άλλων, στο Λεόντειο Λύκειο και στο Κολέγιο Αθηνών, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης και διευθυντής φροντιστηρίου.

Παράλληλα με τη διδασκαλία, ανέπτυξε σημαντική συγγραφική και μεταφραστική δραστηριότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και τη νεοελληνική γραμματική. Στο έργο του περιλαμβάνονται μεταφράσεις κειμένων του Κορνηλίου Νέπωτα και του Ιουλίου Καίσαρα, λεξικά, καθώς και εκπαιδευτικά βιβλία για τον «Επιτάφιο» του Θουκυδίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.

Η ίδρυση των Εκδόσεων Πατάκη

Η αγάπη του για τα γράμματα και την ελληνική γλώσσα καθόρισε την επαγγελματική του διαδρομή. Το 1974 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Μελπομένη Πατάκη, τις Εκδόσεις Πατάκη, οι οποίες απέκτησαν με την πάροδο των χρόνων εξέχουσα θέση στον ελληνικό εκδοτικό κόσμο.

Η παρουσία του στον χώρο του βιβλίου δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στη διεύθυνση του εκδοτικού οίκου. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας και εκπρόσωπός του στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδας, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

Ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα που αφορούσαν την ενιαία τιμή του βιβλίου, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τη στρατηγική οργάνωση των εκδοτικών οίκων.

Ένα από τα πλέον απαιτητικά εγχειρήματα της πορείας του υπήρξε η δημιουργία του «Μεγάλου Λεξικού Νεοελληνικής Γλώσσας» των Εκδόσεων Πατάκη, για την ολοκλήρωση του οποίου χρειάστηκαν περίπου δύο δεκαετίες.