Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να στολίσουμε το σπίτι; Αν ανήκεις σε εκείνους που στολίζουν για τα Χριστούγεννα πριν καν τελειώσει ο Νοέμβριος, ίσως υπάρχει ένας βαθύτερος ψυχολογικός λόγος.

Οι ειδικοί εξηγούν πώς συνδέεται ο πρόωρος χριστουγεννιάτικος στολισμός με τη νοσταλγία, τη χαρά και την ανάγκη για αισιοδοξία.

Αν ανήκεις σε εκείνους που στολίζουν για τα Χριστούγεννα πριν καν τελειώσει ο Νοέμβριος, ίσως υπάρχει ένας βαθύτερος ψυχολογικός λόγος πίσω από αυτή τη συνήθεια.

Κάθε χρόνο, όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, επανέρχεται η ίδια συζήτηση: Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να στολίσουμε το σπίτι; Κάποιοι περιμένουν υπομονετικά μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ άλλοι δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό και βγάζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα φωτάκια ήδη από τον Νοέμβριο.

Κι ενώ για πολλούς πρόκειται απλώς για μια αγαπημένη συνήθεια, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η επιθυμία να μπούμε νωρίς στο γιορτινό κλίμα μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένες συναισθηματικές ανάγκες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Daily Express, ο πρόωρος χριστουγεννιάτικος στολισμός μπορεί να σχετίζεται με τη νοσταλγία, τις ευχάριστες αναμνήσεις και την προσμονή μιας περιόδου που έχουμε συνδέσει με την ευτυχία.

Γιατί όσοι στολίζουν νωρίς αναζητούν τη μαγεία των Χριστουγέννων

Η ψυχοθεραπεύτρια Amy Morin, συγγραφέας του βιβλίου «13 Things Mentally Strong People Don’t Do», εξηγεί ότι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός έχει τη δύναμη να ξυπνά αναμνήσεις από την παιδική ηλικία.

Για πολλούς ανθρώπους, τα Χριστούγεννα ήταν μια περίοδος γεμάτη μαγεία, οικογενειακές στιγμές, δώρα και όμορφα συναισθήματα. Έτσι, η διαδικασία του στολισμού μπορεί να λειτουργεί ως ένας τρόπος να επιστρέψουν, έστω και νοερά, σε εκείνες τις ανέμελες ημέρες.

Όπως επισημαίνει η ίδια, όσο νωρίτερα στολίζει κάποιος, τόσο περισσότερο μπορεί να απολαμβάνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα και να ανακαλεί ευχάριστες αναμνήσεις.

Με άλλα λόγια, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα λαμπάκια και τα αγαπημένα στολίδια δεν αποτελούν μόνο διακοσμητικά στοιχεία. Μπορούν να λειτουργήσουν ως συναισθηματικά ερεθίσματα που μας συνδέουν με ανθρώπους, στιγμές και εμπειρίες του παρελθόντος.

Η προσμονή της χαράς και η ανάγκη για αισιοδοξία

Μια διαφορετική εξήγηση δίνει ο Erlanger A. Turner, καθηγητής κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Pepperdine, ο οποίος συνδέει τον πρόωρο στολισμό με την έννοια της «προσμονής της χαράς».

Σύμφωνα με τον ειδικό, η προετοιμασία για ένα ευχάριστο γεγονός μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να φτάσει η ημέρα των Χριστουγέννων για να νιώσουμε τη χαρά των γιορτών. Αρκεί πολλές φορές η σκέψη και η προσμονή όσων πρόκειται να ακολουθήσουν.

Στολίζοντας το σπίτι από νωρίς, παρατείνουμε αυτή την ευχάριστη αναμονή και δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες να απολαύσουμε τη γιορτινή διάθεση.

Παράλληλα, ο Turner επισημαίνει ότι σε περιόδους αβεβαιότητας και έντονου άγχους, ο στολισμός μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου. Όταν πολλά από όσα συμβαίνουν γύρω μας βρίσκονται έξω από τη δική μας επιρροή, η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ζεστό, όμορφο και γιορτινό περιβάλλον στο σπίτι αποτελεί μια μικρή αλλά ευχάριστη προσωπική επιλογή.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όσοι στολίζουν νωρίς είναι απαραίτητα πιο ευτυχισμένοι ή έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Οι παραπάνω ερμηνείες περιγράφουν πιθανούς ψυχολογικούς μηχανισμούς και όχι έναν κανόνα που ισχύει για όλους.

Το συμπέρασμα είναι πως, αν ανυπομονείς να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου πριν μπει ο Δεκέμβριος, δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι ότι βιάζεσαι. Ίσως απλώς θέλεις να παρατείνεις μια εποχή που σου δημιουργεί όμορφα συναισθήματα και σου θυμίζει όλα εκείνα που αγαπάς στα Χριστούγεννα.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ