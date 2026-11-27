Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας «Θέλμα Μαυρίδου» 2026: Μετράμε αντίστροφα για την απόλυτη περιπέτεια στον πλανήτη TUC!

Λίγες μέρες απομένουν για τη μεγάλη γιορτή της γνώσης, της δημιουργίας και της ανακάλυψης, την Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας «Θέλμα Μαυρίδου» 2026 που διοργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 14:00 -20:00 στο Κτήριο Επιστημών της Πολυτεχνειούπολης, για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις οικογένειές τους.

Με ανανεωμένο πρόγραμμα και 21 περίπτερα επιστήμης και τεχνολογίας, ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες από όλες τις Σχολές του Ιδρύματος, η εκδήλωση προσφέρει μια βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία γνωριμίας με τα τέσσερα πεδία STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία.

Φέτος, η επιστημονική εξερεύνηση αποκτά και ψηφιακή διάσταση με τον «Πλανήτη TUC», ένα πρωτότυπο διάχυτο παιχνίδι (pervasive game) για κινητά, που σχεδιάστηκε από φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και μετατρέπει τα 21 περίπτερα σε σταθμούς μιας διαστημικής αποστολής!

Η περιπέτεια ξεκινά με μια αναγκαστική προσγείωση στον πλανήτη TUC (Technical University of Crete). Ο παίκτης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Αστροναύτη, καλείται να συγκεντρώσει υδρογόνο για να επιστρέψει στη Γη, επισκεπτόμενος τις «φυλές» του πλανήτη,

δηλαδή τα περίπτερα των εργαστηρίων και των ομάδων του Πολυτεχνείου. Οδηγός του σε αυτή την αποστολή είναι ο Robodog, ένας ρομποτικός σκύλος που εμφανίζεται μέσα από την εφαρμογή. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την αποστολή και «επιστρέψουν στη Γη» αποκτούν τον τίτλο του «Μηχανικού του Διαστήματος», με ειδική σφραγίδα στο βραβείο συμμετοχής τους.

Οι επισκέπτες καλούνται να κατεβάσουν δωρεάν εκ των προτέρων την εφαρμογή Rollick App από το Google Play ή το App Store και να δημιουργήσουν λογαριασμό. Την ημέρα της εκδήλωσης, σαρώνοντας τον πρώτο κωδικό QR, ξεκινούν τη διαστημική τους αποστολή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει έκθεση “Junior Επιστήμονες 2026” με ομαδικές επιστημονικές και τεχνολογικές εργασίες μαθητών από το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το 17ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών και το Ιδιωτικό Δημοτικό Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου. Επιπλέον, θα υπάρχει ειδική προβολή με την τεχνική του Projection Mapping από το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων.

Στην εκδήλωση θα φιλοξενηθεί το ψηφιακό περιβάλλον “Ονειροτρόνιο”, το οποίο αποτελεί παραγγελία του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) για την 1η Διεθνή Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου Πάτρας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν δεκάδες εθελοντές φοιτητές, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με ερευνητές, καθηγητές και φοιτητές και να γνωρίσουν από κοντά το έργο τους. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει η φοιτητική ομάδα «Ράδιο Ένταση 93,5 FM», με ζωντανή μετάδοση, συνεντεύξεις συμμετεχόντων και επισκεπτών, καθώς και μουσική στον χώρο της εκδήλωσης.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SCIENCE FOR GROWTH – EMPOWERING MINDS (STEPS)», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για λόγους ασφαλείας, είναι απαραίτητη η συνοδεία των μικρών επισκεπτών από ενήλικες.

Η Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αγαπημένης μας Θέλμας Μαυρίδου, που υπήρξε η ψυχή της διοργάνωσης, με την ακούραστη προσφορά, τη δημιουργικότητα και τις πρωτότυπες ιδέες της, συμβάλλοντας κάθε χρόνο στην εξέλιξη και την επιτυχία της εκδήλωσης.