ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ!

Η συνδικαλιστική δράση δεν φιμώνεται – Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται!

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία εκδηλώνεται με απαιτήσεις για έγγραφες εξηγήσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου για δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά και με απαξιωτικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντι στους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Πρόκειται για απαράδεκτες πρακτικές που προσβάλλουν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στοχεύουν να βάλουν εμπόδια στη δράση ενός σωματείου που αναδεικνύει τα οξυμένα προβλήματα του νοσοκομείου και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ασθενών.

Η ανάδειξη των ελλείψεων και των προβλημάτων ενός νοσοκομείου δεν είναι δυσφήμισή του. Είναι υποχρέωση του σωματείου απέναντι στους εργαζόμενους και στον λαό της περιοχής!

Αντί η διοίκηση του νοσοκομείου, η 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας να απαντήσουν για την υποστελέχωση, την εντατικοποίηση, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και την υποβάθμιση των δημόσιων δομών Υγείας, επιλέγουν να ασχολούνται με το πώς θα περιορίσουν τη φωνή εκείνων που αποκαλύπτουν αυτές τις συνέπειες.

Η στάση αυτή δεν είναι τυχαία ούτε αφορά μόνο ένα νοσοκομείο. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα αυταρχισμού και προσπάθειας περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης, που συναντάται σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Ενοχλεί η δράση των σωματείων που δεν συμβιβάζονται με την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης της Υγείας και της μετατροπής των νοσοκομείων σε επιχειρηματικές μονάδες.

Το Σωματείο δεν είναι γραφείο δημοσίων σχέσεων της διοίκησης ούτε μηχανισμός εξωραϊσμού της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν παίρνει άδεια από καμία διοίκηση, ΥΠΕ ή υπουργείο για να ενημερώνει τους εργαζόμενους, να καταγγέλλει τις ελλείψεις, να διεκδικεί και να οργανώνει τον αγώνα τους.

Η πείρα και από το ίδιο το ΠΑΓΝΗ είναι χαρακτηριστική. Έχουμε αντιμετωπίσει ανάλογες προσπάθειες απαξίωσης και περιορισμού της συνδικαλιστικής μας δράσης. Η απάντησή μας ήταν και παραμένει ότι δεν θα ζητήσουμε την έγκριση κανενός για να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ανάγκη για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας.

Η επίθεση σε ένα σωματείο αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλα τα σωματεία, κάθε εργαζόμενο που θέλει να σηκώνει κεφάλι και να διεκδικεί. Γι’ αυτό η υπεράσπιση της συνδικαλιστικής δράσης δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των συναδέλφων του Αγίου Νικολάου. Είναι υπόθεση όλων μας.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και απαιτούμε:

• Να σταματήσει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης του Συλλόγου και των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων.

• Να μην υπάρξει καμία δυσμενής συνέπεια ή στοχοποίηση του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνδικαλιστική τους δράση.

• Η διοίκηση του νοσοκομείου, η 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα οξυμένα προβλήματα του νοσοκομείου και να δώσουν απαντήσεις για τις αναγκαίες προσλήψεις και την ασφαλή λειτουργία του.

• Να διασφαλιστεί στην πράξη η ελεύθερη και ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση.

Η δύναμη των σωματείων βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση, στην κοινή πάλη των υγειονομικών σωματείων μαζί με όλο το λαό. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθεί σιωπητήριο στους χώρους δουλειάς ούτε να στοχοποιούνται όσοι αποκαλύπτουν την πραγματικότητα και διεκδικούν λύσεις.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ!

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ – ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΗ ΣΠΑΣΟΥΝ !