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Αλλαγή πορείας ή απλώς αλλαγή διαχειριστών της εξουσίας

Το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών

Του Χάρη Τσιόκα

1. Η σχέση της πολιτικής με την κοινωνία

Η πολιτική δεν μπορεί να διεκδικεί την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας, αν δεν είναι έτοιμη να υπηρετήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. Το ζητούμενο δεν είναι ο ανταγωνισμός της ευκαιριακής παροχολογίας, αλλά η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησης.

Η απόσταση ανάμεσα στα κόμματα και τους πολίτες δεν γεφυρώνεται με επικοινωνιακές κατασκευές, δημοσκοπικές επιδιώξεις ή σχέδια εναλλαγής προσώπων. Γεφυρώνεται με πολιτικές που δίνουν διέξοδο, δημιουργούν προοπτική και αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της πολιτικής να αλλάζει πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων.

Η κοινωνία δεν ζητά απλώς αλλαγή διαχειριστών της εξουσίας. Ζητά διαφορετικούς όρους ζωής, εργασίας και παραγωγής. Ζητά δυνατότητες δημιουργίας και προοπτικής, χωρίς το μέλλον της να καθορίζεται από την οικονομική ισχύ των λίγων. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην υψηλή αποχή από τις κάλπες όσο και στη μεγάλη κυβερνητική δυσαρέσκεια, που ξεπερνά το 60%.

Τα προοδευτικά κόμματα οφείλουν, εφόσον θέλουν να ανακτήσουν την κοινωνική και εκλογική τους δυναμική, να δώσουν έναν καθαρό, μονομέτωπο αγώνα για μια διαφορετική διακυβέρνηση. Με σχέδιο ανασύνθεσης της παραγωγικής βάσης, ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ανάταξης, αλλά και με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Ένα σχέδιο που θα εξασφαλίζει στις παραγωγικές δυνάμεις, στους εργαζομένους, στους αγρότες, στους νέους επιστήμονες και στους ανθρώπους της δημιουργίας ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στις νέες τεχνολογίες, στη χρηματοδότηση και στα εργαλεία της σύγχρονης οικονομίας. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο των ισχυρών ούτε η τεχνολογική μετάβαση μηχανισμό συγκέντρωσης πλούτου. Χρειάζονται κανόνες ανταγωνισμού, παραγωγικές επενδύσεις, ισχυροί θεσμοί και δίκαιη κατανομή ευκαιριών. Η κοινωνική συνοχή δεν είναι εμπόδιο, αλλά προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Προοδευτικά κόμματα: Από τον ανταγωνισμό στη συνεργασία

Η εκλογική δύναμη των προοδευτικών κομμάτων αποκτά πραγματικό κοινωνικό νόημα όταν υπηρετεί έναν ευρύτερο στόχο: τη συγκρότηση προοδευτικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Τα κόμματα του χώρου δεν υπάρχουν για να αναπαράγουν εσωτερικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Οφείλουν να λειτουργήσουν ως καταλύτες συνεργασιών και προγραμματικών συνθέσεων, με επίκεντρο την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση.

Δεν αρκούν πλέον τα προσωποπαγή κομματικά σχήματα. Οι σύγχρονες προοδευτικές δυνάμεις χρειάζονται οργανωτικές δομές που συνδέονται με τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και μπορούν να τις μετατρέπουν σε εφαρμόσιμο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Ο πολιτικός αγώνας πρέπει να είναι σαφής απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες, εντείνουν την εργασιακή επισφάλεια και μετατρέπουν βασικά αγαθά σε πεδία κερδοσκοπίας, ακόμη και τις επιστημονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις σε εργαλεία αχαλίνωτου πλουτισμού.

Στόχος είναι η πολιτική τους ήττα και η συγκρότηση μιας εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης στις επόμενες εκλογές.

Η λαϊκή δυσαρέσκεια, όμως, δεν πρέπει να μετατραπεί σε όχημα ανακύκλωσης της ίδιας πολιτικής με διαφορετικά πρόσωπα. Ούτε οι κυβερνήσεις «ειδικού σκοπού» ή «μεταβατικού χαρακτήρα», με συμμετοχή ή στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούν διέξοδο. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση, ώστε να υπάρξει ουσιαστική πολιτική αλλαγή.

3. Η πολιτική παρακαταθήκη και το πραγματικό διακύβευμα

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αντιγράφεται, αλλά διδάσκει. Η πολιτική του παρακαταθήκη υπενθυμίζει ότι ακόμη και στις δύσκολες περιόδους η στρατηγική πρέπει να καθοδηγείται από την κοινωνική και εθνική ανάγκη και όχι από το θυμικό ή τις προσωπικές επιδιώξεις.

Η πολιτική απαιτεί στρατηγική, συνεργασίες και επίγνωση των πραγματικών διακυβευμάτων. Ο ανταγωνισμός προγραμμάτων και εκλογικής επιρροής δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την εγκατάλειψη προτάσεων συνεργασίας.

Το κοινωνικό ζητούμενο είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ικανή να αλλάξει τους όρους λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας: ένα κράτος που θα εγγυάται υγιή ανταγωνισμό, κοινωνική συνοχή και αναπτυξιακή προοπτική για όλες τις περιφέρειες, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Η πολιτική αλλαγή δεν θα προκύψει απλώς από την εναλλαγή προσώπων. Θα προκύψει όταν η πολιτική αποκτήσει ξανά κοινωνικό περιεχόμενο, η παραγωγή γίνει υπόθεση των πολλών και η πρόοδος πάψει να δημιουργεί νέους αποκλεισμούς.

Η συμβολή στη διαμόρφωση συνεργασιών για μια προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με σαφές προγραμματικό πλαίσιο εναλλακτικής διακυβέρνησης, αποτελεί το πραγματικό κοινωνικό ζητούμενο αυτών των εκλογών.

Αυτό μπορεί να το υπηρετήσει ο δημιουργικός ανταγωνισμός των προοδευτικών κομμάτων, όχι η μεταξύ τους σύγκρουση.

Είναι η ώρα που όλοι κρίνονται. Και θα αξιολογηθούν όχι μόνο για τη στάση τους σήμερα, αλλά κυρίως για τη συμβολή τους στην επόμενη ημέρα.

*π βουλευτής πολιτικό στέλεχος