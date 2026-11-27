Συνῆλθε σήμερα, 27η Νοεμβρίου ἐ.ἔ., στήν Ἕδρα της στό Ἡράκλειο, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προκειμένου νά συζητήσει θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, γνωρίζει ὅτι, σέ συνεργασία μέ πρόκριτους Φορεῖς τῆς Μεγαλονήσου, διοργανώνει Συνέδριο γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἀντιμετώπιση φαινομένων βίας καί παραβατικῆς συμπεριφορᾶς στήν Κρήτη, μέ κεντρικό θέμα: «Τέρμα στή βία: ΜΑΖΙ μποροῦμε».

Τό ἐν λόγῳ Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, στό Κολυμπάρι Χανίων, αὔριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καί οἱ συνδιοργανωτές Φορεῖς ἀπευθύνουν ἀνοικτή πρόσκληση πρός ὅλους γιά νά παρακολουθήσουμε τίς ἐργασίες τοῦ ἐνδιαφέροντος καί σημαντικοῦ αὐτοῦ Συνεδρίου γιά ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ ἔντονα τήν κοινωνία μας. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερωθεῖσα σχετικῶς,

χαιρετίζει μέ ἰδιαίτερη χαρά τή διοργάνωση Πανελλήνιου Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ δημιουργίας ἀφίσας καί ταινίας μικροῦ μήκους γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίου καί Λυκείου μέ θέμα «160 χρόνια ἀπό τήν Ἀρκαδική Ἐθελοθυσία» καί προτρέπει σχετικῶς ὅλες τίς σχολικές κοινότητες τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης νά μετέχουν στόν ὡς ἄνω διαγωνισμό, προβάλλοντας τά αἰώνια πρότυπα πού ἀναδείχθηκαν ἀπό τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος εὔχεται σέ ὅλους τούς πιστούς νά διέλθουν μέ κατάνυξη καί πνευματική εὐφροσύνη τίς ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.