Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Φουρφουρά στη Μητρόπολη Ρεθύμνης

26 Νοεμβρίου 2026

Το πρωί της Πέμπτης, 26ης Νοεμβρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος είχε τη χαρά να υποδεχθεί, στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, όμιλο μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από το Γυμνάσιο και το Λύκειο Φουρφουρά της όμορης Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Ο Σεβασμιώτατος είχε ενδιαφέρουσα συνομιλία με τα παιδιά, τα οποία επήνεσε και προέτρεψε να διεκδικούν πάντοτε τα όνειρά τους, να καλλιεργούν την αρετή και τις αληθινές φιλίες και να αποφεύγουν κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού (bullying), με απόλυτο σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο και με γνώμονα τις αξίες της πίστεως και της ανδρείας, τις οποίες διαχρονικά προβάλλουν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η Μεγαλόνησος Κρήτη. Συνεχάρη δε τους εκπαιδευτικούς για το σπουδαίο και φιλότιμο έργο τους στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του τόπου μας.

Ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε με χαρά τα δώρα των μαθητών και αντιδώρισε ευλογίες. Προέτρεψε, επίσης, τα παιδιά να προσκυνήσουν με ευλάβεια τις Τίμιες Κάρες των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων μας, οι οποίοι συνδέουν τις δύο Ιερές Μητροπόλεις του Νομού Ρεθύμνης, καθώς γεννήθηκαν στις Μέλαμπες, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, και μαρτύρησαν στο Ρέθυμνο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ποτίζοντας το δένδρο της πίστεως με τα μαρτυρικά τους αίματα.

Εν κατακλείδι, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στα παιδιά οι Άγιοι και οι ήρωές μας να αποτελούν πάντοτε τα πρότυπα και τους εμπνευστές τους.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου