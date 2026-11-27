Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης για την ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας, κατά τη διενέργεια ανατινάξεων στην περιοχή από χ/θ 144+650 έως χ/θ 146+150 (περιοχή Κακό Όρος) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, σε τμήματα του Β.Ο.Α.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και σε τμήμα της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου- Αγ. Νικολάου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 27/11/2026 έως και την 27/12/2027, και μόνο κατά τις ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των εργασιών – διενέργεια ανατινάξεων. Πριν από κάθε ανατίναξη θα διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία στις χ/θ 142+650 και 148+150 επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ.) και για τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας (περί τα 2.000 μ. συνολικά), ενώ για την Παλαιά Εθνική Οδό θα διακόπτεται η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της περιοχής Κακού Όρους.

Κατά το χρονικό διάστημα των υλοποίησης των εργασιών η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, θα εκτρέπονται από τη διασταύρωση Καρτερού της Παλαιάς Εθνικής Οδού, δεξιά προς την επαρχιακή οδό Καρτερού – Μονής Αγκαράθου, έως τον κυκλικό κόμβο της διασταύρωσης Αγίου Ιωάννη. Στον κυκλικό κόμβο θα

εξέρχονται από την τρίτη έξοδο, δεξιά, προς την επαρχιακή οδό Κάτω Βάθειας – Σμαρίου. Θα διέρχονται μέσα από τον οικισμό της Κάτω Βάθειας, ακολουθώντας την οδό με την ονομασία «Κάτω Βάθεια», η οποία καταλήγει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως (νότια παράλληλη οδός του Β.Ο.Α.Κ.).

Στη συμβολή με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως θα ακολουθούν δεξιά πορεία και θα κινούνται επ’ αυτής. Στην συμβολή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Ανώπολης θα κινούνται αριστερά, ακολουθώντας την οδό Ανώπολης έως την Παλαιά Εθνική Οδό υπ’ αριθ. 90 Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου. Στη διασταύρωση της οδού Ανώπολης με την Παλαιά Εθνική Οδό θα κινούνται δεξιά, με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο.

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, θα εκτρέπονται προς την οδό Ανωπόλεως και θα κινούνται μέσω της οδού Εθνικής Αντίστασης επί της οδού Βραχόκηπων. Στη συνέχεια θα κινούνται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη συμβολή της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Κονδυλάκη θα ακολουθούν πορεία δεξιά. Στο τέλος της οδού θα κινούνται αριστερά.

Στο σημείο όπου τερματίζει και η οδός αυτή θα κινούνται δεξιά, διερχόμενοι από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «Αριάδνη», κινούμενα σε ευθεία πορεία έως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Καρτερού – Μονής Αγκαράθου. Έπειτα θα κατευθύνονται δεξιά, με πορεία βόρεια προς την Παλαιά Εθνική Οδό. Στη διασταύρωση περιοχής Καρτερού θα κινούνται αριστερά επί της Π. Ε. Ο., με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανατίναξης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκαθίστανται.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την ασφαλή μετακίνηση τους να συμμορφώνονται στην εργοταξιακή και πληροφοριακή σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.