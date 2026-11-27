Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην

στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITTF Warsaw 2026

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITTF Warsaw 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026 στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην έκθεση εντός του περιπτέρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), μαζί με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του ελληνικού τουρισμού. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών (Palace of Culture and Science), στο κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η πολωνική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές για τον τουρισμό της Κρήτης. Από την προσέλευση και το ενδιαφέρον των επισκεπτών στην έκθεση επιβεβαιώθηκε ότι το νησί διατηρεί ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των Πολωνών ταξιδιωτών.

Η Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για όλες τις ηλικιακές ομάδες, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες που συνδυάζουν τη φιλοξενία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τη φύση και ένα ευρύ φάσμα τουριστικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η παρουσία μεγάλου αριθμού νέων και μαθητών, οι οποίοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης και ενημερώθηκαν για τον προορισμό μέσα από έντυπο και ψηφιακό προωθητικό υλικό. Η ανταπόκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι νέες ηλικίες αποτελούν τους μελλοντικούς επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών επιβεβαίωσε την αναγνωρισιμότητα και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της Κρήτης στην πολωνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σειρά Β2Β συναντήσεων με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων, επαγγελματίες του κλάδου και ιδιώτες της πολωνικής αγοράς. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, οι δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού και οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης της τουριστικής κίνησης προς το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκε η Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πολωνία Ασπασία Παπαδοπούλου, με την οποία πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της τουριστικής προβολής της Κρήτης στη συγκεκριμένη αγορά.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Χανίων Πρωτογενούς Τομέα, Χρύσα Χαριτάκη-Μακράκη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χανίων Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Μανούσακας-Βλαντάς, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων, Εμμανουήλ Βολικάκης , η υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Σμαρώ Δαδινίδου και η πολωνόφωνη ξεναγός, Ιουστίνα Κούλικ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, έκανε την παρακάτω δήλωση: «Τις 430.000 έφτασαν οι Πολωνοί επισκέπτες το 2026 στην Κρήτη, με μια αύξηση που ξεπέρασε το 8,5% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας στην 4η θέση των κορυφαίων αγορών μας, καλύπτοντας το 7,25% της συνολικής μας κίνησης, “βλέποντας” πια την 3η θέση και τις 500.000 επισκεπτών. Είναι ξεκάθαρο ότι η Κρήτη πρέπει να επιχειρήσει και στην Κρακοβία, το Βρότσλαβ, το Κατοβίτσε και το Γκντάνσκ, γιατί αυτή η αγορά δείχνει να προτιμά, σε όλες της τις διαστάσεις, την Κρήτη. Παντού!».