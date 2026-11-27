Θρήνος για τον κρητικό Εύζωνα από το Ρέθυμνο…

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο για την απώλεια του 29χρονου Κωστή Τουτουντζιδάκη, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου και πρώην Εύζωνα, που έδινε μάχη με τον καρκίνο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Κωστή Τουτουντζιδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η ζωή του νεαρού Κωστή άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, καλούμενος να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία σε τόσο νεαρή ηλικία.

Ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο Ρέθυμνο, ο 29χρονος ήταν ένας αξιόλογος νέος που έχαιρε της εκτίμησης των ανθρώπων που τον γνώριζαν.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η θητεία του ως Εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετώντας με τιμή την πατρίδα και φορώντας την ιστορική ευζωνική στολή.

Ο πρόωρος χαμός του, σε μια ηλικία που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά του, έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του, στους φίλους του και στην ευρύτερη κοινωνία του Ρεθύμνου, που αποχαιρετά ένα δικό της παιδί.https://www.neakriti.gr/