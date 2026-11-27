ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ “ΟΡΖΟΝΤΑ”

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται η πιο όμορφη ευκαιρία να επιλέξουμε δώρα για τους αγαπημένους μας, προσφέροντας παράλληλα αγάπη και στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη!

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας» σας προσκαλεί και φέτος στο καθιερωμένο Παζάρι Αγάπης, στον Πολυχώρο Δράσεων του Συλλόγου, στον πεζόδρομο της Τσουδερών, καθώς και στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην πλατεία Κουνουπιδιανών.

Στους χώρους μας θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από ξεχωριστές προτάσεις για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας: γούρια και γιορτινά στεφάνια, χειροποίητες δημιουργίες, διακοσμητικά, γλυκά και πολλές ακόμη όμορφες εκπλήξεις, φτιαγμένες και επιλεγμένες με μεράκι και αγάπη.

Κάθε δωρεά στα παζάρια μας έχει ξεχωριστή αξία, καθώς μετατρέπεται σε μια μικρή πράξη προσφοράς. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του «Ορίζοντα» και τη στήριξη παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους.

Αυτές τις γιορτές, ας κάνουμε τα δώρα μας να έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία! Ας επιλέξουμε κάτι όμορφο για τους ανθρώπους μας και ας χαρίσουμε ταυτόχρονα ένα μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης σε όσους το χρειάζονται.

Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μέρος αυτής της όμορφης γιορτής προσφοράς!

Γιατί στον «Ορίζοντα», κάθε δώρο κρύβει μέσα του μια πράξη αγάπης!

“Ορίζοντας”

Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης

Μανουσογιαννάκηδων 17, τ.κ.73100 Χανιά

Τηλ : 2821079650 – 6982666650

www.orizondas.gr