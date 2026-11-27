Ανεπίσημη πρεμιέρα στο 37ο Κυνήγι του Θησαυρού

Μια πρόωρη, αλλά ζωογόνα αποκριάτικη αύρα διαχύθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ρεθύμνης με την ευκαιρία της εθιμοτυπικής, αλλά και ουσιαστικής επίσκεψης των εκπροσώπων της ομάδας «Πάρε Φόρα και Κουτούλα».

Πρόκειται για την ομάδα η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στο «Κυνήγι του Θησαυρού» του Ρεθύμνου τον περασμένο Φεβρουάριο και ex officio, όπως απαιτεί η παράδοση, θα διοργανώσει εκείνο του 2027 που αριθμείται ως το 37ο στα χρονικά, σε όλη τη γκάμα του (διαδικτυακό από τον Ιανουάριο,, παιδικό και εφηβικό στις 6-7 Φεβρουαρίου, κυρίως παιχνίδι στις 19-21 Φεβρουαρίου 2027) και μάλιστα υπόσχεται και επί πλέον εκπλήξεις.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης δέχθηκε τις εγκάρδιες ευχαριστίες των εκπροσώπων του ΠΑΦΟΚ (Κώστας Μανωλουδάκης, Σοφία Μανωλουδάκη, Μύρωνας Λαγουβάρδος, Μανώλης Παπαδάκης), τις οποίες μάλιστα διατύπωσαν και σε μία τιμητική πλακέτα με το εξής μήνυμα

«Στον Δήμο Ρεθύμνης για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την πολύτιμα συμβολή στο 37ο Κυνήγι Θησαυρού Ρεθύμνου.

Η υποστήριξη σας βοηθά να δώσουμε ζωή στις ιδέες μας και να προσφέρουμε στιγμές χαράς, δημιουργίας και συνεργασίας στην πόλη μας.

Σας ευχαριστούμε που γίνεστε μέλος της ιστορίας του Κυνηγιού».

Φυσικά οι ΠΑΦΟΚ δεν παρέλειψαν να προσκαλέσουν τον Δήμαρχο Ρεθύμνης να λάβει μέρος στο Κυνήγι του Θησαυρού, ωστόσο-όπως αποκρίθηκε-ο θεσμικός ρόλος του δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει, αλλά σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει με θέρμη τη διεξαγωγή του συναρπαστικού παιχνιδιού.