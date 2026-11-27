Η Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωριού ανοίγει τις γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Ίστρον

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις φετινές γιορτές δίνοντας το σύνθημα της έναρξης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τις δημοτικές του κοινότητες.

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς γεμάτους λάμψη, μουσική και παιδικά χαμόγελα, θα κινηθεί το Καλό Χωριό αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Ίστρον.

Η Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωριού σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε μια ζεστή, οικογενειακή γιορτή που σηματοδοτεί την αρχή της πιο όμορφης περιόδου του χρόνου για ολόκληρο τον Δήμο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

• 18:00 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά: Η πλατεία Ίστρον γεμίζει ζωντάνια και φαντασία με την ομάδα «Bubble Bubble» και 3 ξωτικά του Άγιου Βασίλη!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια και εκπλήξεις με δωράκια για όλα τα παιδιά.

• Εορταστικό χριστουγεννιάτικο face painting.

• Εντυπωσιακές μπαλονοκατασκευές.

• 19:00 Θα πραγματοποιηθεί η επίσημη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της κοινότητας η οποία θα συνοδευτεί από ένα φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον ουρανό του Καλού Χωριού.

Με την εκδήλωση αυτή ανοίγει η αυλαία ενός πλούσιου προγράμματος δράσεων που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου για τις φετινές γιορτές, φέρνοντας το εορταστικό κλίμα σε κάθε κοινότητα.

Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Ίστρον για να μετρήσουμε αντίστροφα και να ανάψουμε μαζί τα πρώτα φώτα των Χριστουγέννων.