Ο κάκτος των Χριστουγέννων προσθέτει μια όμορφη πινελιά χρώματος στο σπίτι κατά την εορταστική περίοδο, χάρη στα εντυπωσιακά άνθη του.

Ωστόσο αυτό το τροπικό φυτό που προέρχεται από τα τροπικά δάση και μπορεί να ζήσει για πολλά χρόνια, είναι εκπληκτικά ευαίσθητο όσον αφορά την ανθοφορία του. Πώς μπορούμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ανθοφορία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πώς μπορεί να αποκτήσει πιο πλούσια άνθη; Οι ειδικοί εξηγούν.

Διατηρήστε το φυτό σε δροσερό περιβάλλον

Ίσως θεωρείτε ότι αυτά τα τροπικά φυτά προτιμούν τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην πραγματικότητα όμως, οι κάκτοι των Χριστουγέννων παράγουν μεγαλύτερα άνθη, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν για τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες, όταν βρίσκονται σε πιο δροσερό περιβάλλον.

«Θερμοκρασίες κάτω από τους 21°C μπορούν να βοηθήσουν το φυτό να διατηρήσει την ανθοφορία του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», αναφέρει ο ειδικός φυτών Τζάστιν Χάνκοκ. «Το φυτό θα συνεχίσει να ανθίζει ακόμη και όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 24°C, ωστόσο τα άνθη του θα μαραίνονται πιο γρήγορα».

Για τα καλύτερα αποτελέσματα, επιδιώξτε να διατηρείτε τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταξύ 16°C και 21°C, ενώ τη νύχτα προτιμήστε ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες, μεταξύ 13°C και 16°C, ώστε να ενθαρρύνετε τον σχηματισμό των ανθοφόρων μπουμπουκιών.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να προκαλέσετε πρωιμότερη ανθοφορία, εκθέτοντας το φυτό σε νυχτερινές θερμοκρασίες περίπου 4°C για αρκετές συνεχόμενες νύχτες.

Εξασφαλίστε στο φυτό μια περίοδο παρατεταμένου σκοταδιού

Οι κάκτοι των Χριστουγέννων είναι φυτά βραχείας ημέρας, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται μεγαλύτερες περιόδους νυχτερινού σκοταδιού για να ενεργοποιηθεί η ανάπτυξη των ανθοφόρων μπουμπουκιών. Εάν δεν εξασφαλιστούν αυτές οι συνθήκες, μπορεί να παρατηρήσετε μειωμένη ανθοφορία ή πρόωρη πτώση των μπουμπουκιών.

Για να εξασφαλίσετε πλούσια ανθοφορία κατά την περίοδο των γιορτών, φροντίστε το φυτό να παραμένει σε απόλυτο σκοτάδι για περίπου 13 συνεχόμενες ώρες κάθε βράδυ, για διάστημα τεσσάρων έως οκτώ εβδομάδων. Ξεκινήστε τη διαδικασία στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Μπορείτε να το πετύχετε τοποθετώντας το φυτό σε μια σκοτεινή ντουλάπα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή καλύπτοντάς το με ένα κουτί που αποκλείει πλήρως τόσο το φυσικό όσο και το τεχνητό φως. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία με συνέπεια μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα μπουμπούκια.

Προσφέρετε το κατάλληλο είδος φωτισμού

Παρότι το επαρκές σκοτάδι παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό των μπουμπουκιών, ο κάκτος των Χριστουγέννων χρειάζεται επίσης την κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα φυσικού φωτός.

«Το έντονο φως είναι σημαντικό, ώστε το φυτό να έχει την ενέργεια που χρειάζεται για να διατηρήσει τα μπουμπούκια και τα άνθη του», λέει ο Χάνκοκ.

Οι κάκτοι των Χριστουγέννων προτιμούν το άπλετο, έμμεσο φως και όχι την παρατεταμένη έκθεση σε έντονες, άμεσες ακτίνες του ήλιου. Γι’ αυτό, μια θέση κοντά σε παράθυρο με ανατολικό προσανατολισμό, όπου το φυτό θα δέχεται το ήπιο πρωινό φως, είναι ιδανική.

Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε ένα φωτεινό παράθυρο με βόρειο ή δυτικό προσανατολισμό.

Μην αλλάζετε συνεχώς τη θέση του

«Δεν συνιστάται να μετακινείτε συχνά αυτά τα φυτά —με εξαίρεση την περιστασιακή περιστροφή της γλάστρας κατά ένα τέταρτο της στροφής, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη έκθεση στο φως», λέει η ειδικός στα φυτά Παμ Κούπερ. «Βρείτε μια κατάλληλη θέση όπου το φυτό ευδοκιμεί και αφήστε το εκεί».

Οι κάκτοι των Χριστουγέννων στρεσάρονται εύκολα από τις αλλαγές στις συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ανάπτυξη των μπουμπουκιών και πρόωρη πτώση των ανθέων.

Αποφύγετε τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

Μην τοποθετείτε τον κάκτο των Χριστουγέννων κοντά σε καλοριφέρ, στόμια εξαερισμού θερμού αέρα, παράθυρα από τα οποία εισέρχονται ρεύματα αέρα ή εξωτερικές πόρτες που ανοίγουν συχνά. Έτσι, θα τον προστατεύσετε από τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.

«Ο αέρας που είναι αισθητά θερμότερος ή ψυχρότερος από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν συναντάται ουσιαστικά στη φύση και μπορεί να στρεσάρει το φυτό», εξηγεί ο Χάνκοκ. «Αυτό το στρες ενδέχεται να κάνει τα άνθη του κάκτου των Ευχαριστιών να μαραθούν πιο γρήγορα ή να προκαλέσει πτώση των μπουμπουκιών και των λουλουδιών».

Ποτίζετε με προσοχή

Παρά την ονομασία του, αυτός ο εορταστικός κάκτος δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στην ξηρασία. Καθώς προέρχεται από τροπικά δάση, προτιμά πιο σταθερή υγρασία από εκείνη που χρειάζονται οι συνηθισμένοι κάκτοι της ερήμου.

Ωστόσο, τόσο το υπερβολικό όσο και το ανεπαρκές πότισμα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανθοφορία και να προκαλέσουν πτώση των φύλλων του.

«Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, ποτίζετε όταν στεγνώνουν τα πρώτα 5 εκατοστά του χώματος», προτείνει η Κούπερ. «Μειώστε το πότισμα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ανθοφορία και επανέλθετε στη συνήθη συχνότητα όταν εμφανιστεί νέα βλάστηση».

Χρησιμοποιείτε πάντα γλάστρα με οπές αποστράγγισης και μην αφήνετε τις ρίζες να παραμένουν μέσα σε νερό. «Αν δεν είστε σίγουροι, είναι προτιμότερο να διατηρείτε το φυτό λίγο πιο στεγνό απ’ όσο χρειάζεται, παρά να το έχετε διαρκώς υπερβολικά υγρό», καταλήγει ο Χάνκοκ.

Ρίξτε λίπασμα την κατάλληλη στιγμή

Το λίπασμα μπορεί να συμβάλει στην υγιή ανάπτυξη του συγκεκριμένου φυτού και στην ανθοφορία του την επόμενη περίοδο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλέξετε τον σωστό χρόνο και το κατάλληλο είδος λιπάσματος.

«Είναι προτιμότερο να ρίξετε λίπασμα στο φυτό κατά τις μεγαλύτερες και πιο φωτεινές ημέρες της άνοιξης και του καλοκαιριού, όταν αξιοποιεί πιο ενεργά τα θρεπτικά συστατικά», προτείνει ο Χάνκοκ.

Προειδοποιεί, επίσης, ότι η υπερβολική λίπανση κατά την περίοδο της ανθοφορίας μπορεί να προκαλέσει σοκ στο φυτό και ενδεχομένως να οδηγήσει σε πτώση των μπουμπουκιών ή των ανθέων.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ