Υπεγράφη στα Χανιά η σύμβαση ΣΔΙΤ για 12 νέα σχολεία και το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

Επένδυση 50,6 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη στην ιστορία του Δήμου Χανίων

Το μεγαλύτερο έργο που έχει υπογράψει ποτέ ο Δήμος Χανίων πέρασε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στη φάση της υλοποίησης. Σε επίσημη τελετή στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο Γενικός Διευθυντής της αναδόχου εταιρείας ΑΤΕΣΕ, κ. Ανδρεουλής, υπέγραψαν τη σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την κατασκευή και τη συντήρηση 12 νέων σχολικών μονάδων και την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η σύμβαση, ύψους 50,6 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, έχει μια ιδιαιτερότητα που της δίνει βαρύτητα πέρα από τα όρια των Χανίων: είναι η πρώτη φορά στη χώρα που σύμβαση ΣΔΙΤ για σχολικές υποδομές υπογράφεται απευθείας με Δήμο. Όπως επισήμανε στην ομιλία του ο Δήμαρχος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες συμβάσεις έγιναν μέσω της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.,

ενώ στα Χανιά αναθέτουσα αρχή είναι ο ίδιος ο Δήμος, οι υπηρεσίες του οποίου έφεραν σε πέρας μια πρωτόγνωρη και πολυσύνθετη διαδικασία. Ο κ. Σημανδηράκης εξέφρασε την ελπίδα το παράδειγμα αυτό να καταδείξει με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο την αξία και τις δυνατότητες της Αυτοδιοίκησης, καθώς και την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της.

Το έργο περιλαμβάνει 6 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά σχολεία και 2 γυμνάσια στις Δημοτικές Ενότητες Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Ακρωτηρίου και Θερίσου, με θέσεις για περίπου 1.600 μαθητές, και υπηρετεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Δήμου, τη σχολική στέγη. Τα περισσότερα σχολεία χωροθετούνται στις περιαστικές περιοχές, που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη δυναμική, ενώ με την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών το ίδιο έργο φροντίζει και την καρδιά της πόλης.

Ο Δήμαρχος στάθηκε σε τρία σημεία της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε, είναι αυστηρό: τα εργοτάξια εγκαθίστανται στα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου και σε δύο χρόνια τα 12 σχολεία και το Πάρκο θα έχουν παραδοθεί,

καθώς οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα σχολεία ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Δήμο Χανίων από την πρώτη ημέρα και θα λειτουργούν όπως κάθε άλλο δημόσιο σχολείο, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξή τους για τα επόμενα 25 χρόνια, ενώ το Πάρκο, μόλις ολοκληρωθεί, περνά στην ευθύνη του Δήμου και μένει ανοιχτό και ελεύθερο για όλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Σημανδηράκης στις υπηρεσίες του Δήμου και πρωτίστως στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αφιέρωσε εκατοντάδες ώρες εργασίας και διαχειρίστηκε, ως υπηρεσία ενός Δήμου, μια διαδικασία που αλλού ανέλαβαν κεντρικοί φορείς του κράτους.

Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση, τους δύο Υπουργούς για τη στήριξη και τη συνεργασία, τον Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκο Σέργη, καθώς και όσους άνοιξαν τον δρόμο από το 2014, όταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ανέλαβε την πρωτοβουλία. «Σήμερα είναι μια πραγματική μέρα χαράς», σημείωσε στις δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια προσφορά στις επόμενες γενιές των Χανίων, με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτύπωμα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι σε 24 μήνες περισσότερα από 1.500 παιδιά, από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο, θα φοιτούν σε ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους, σε 8 σχολικά συγκροτήματα. Τόνισε ότι με την υπογραφή στα Χανιά ξεκινά η επόμενη φάση ενός ευρύτερου προγράμματος για τη σχολική υποδομή σε όλη τη χώρα και υπενθύμισε ότι από το 2019 έχουν διατεθεί σχεδόν 2,2 δισ. ευρώ για τη σχολική στέγη.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε το έργο πολύ σπουδαίο και σημείωσε ότι έρχεται σε συνέχεια άλλων 50 σχολείων που κατασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα. Υπογράμμισε ότι το μέρισμα μιας σωστής δημοσιονομικής πορείας επιστρέφει στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και στην οικονομία, και ευχήθηκε το έργο να προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειες καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Στην τελετή μίλησαν επίσης ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΤΕΣΕ, κ. Ανδρεουλής.

Παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωπος της Βουλευτού Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στελέχη της Δημοτικής Αρχής και εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Χανίων σημείωσε ότι η σημερινή υπογραφή αποτελεί σταθμό σε μια προσπάθεια που συνεχίζεται, καθώς στη σχολική στέγη των Χανίων ακολουθούν το Μουσικό Σχολείο, το Πειραματικό Λύκειο και το Ειδικό Σχολείο. Υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια διατέθηκαν για τα σχολεία του Δήμου περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι σε λίγα χρόνια τα παιδιά των Χανίων θα έχουν από τις καλύτερες σχολικές υποδομές της χώρας.