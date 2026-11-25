Πώς οι αλγόριθμοι αλλάζουν το σχολικό μάθημα.

Μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναδεικνύει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων στον σχεδιασμό μαθημάτων. Η εξοικονόμηση χρόνου, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και ο κίνδυνος των «έτοιμων λύσεων»

Γνωρίζουμε ήδη πόσο έχει αλλάξει η μαθησιακή διαδικασία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς όλο και περισσότεροι μαθητές την αξιοποιούν για να αναζητήσουν πληροφορίες, να λύσουν απορίες ή να εκπονήσουν εργασίες. Τι συμβαίνει, όμως, όταν στα ίδια εργαλεία στρέφονται και οι εκπαιδευτικοί;

Η ΤΝ μπορεί να οργανώσει ένα μάθημα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί και πρέπει να υποκαταστήσει τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ανασκόπηση επιστημονικών μελετών που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Frontiers of Digital Education». Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βασίλειος Α. Φαϊλάδης, υποψήφιος διδάκτορας, οι Σωτήρης Κ. Τασούλης και Σπύρος Β. Γεωργακόπουλος, επίκουροι καθηγητές, και ο Βασίλειος Π. Πλαγιανάκος, καθηγητής, εξέτασαν την ποιότητα των σχεδίων μαθήματος που παράγουν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs), την τεχνολογία πίσω από δημοφιλή chatbots όπως το ChatGPT, το Gemini και το Claude.

Μιλώντας εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας στο ΒΗΜΑ-Science, ο κ. Φαϊλάδης, κύριος συγγραφέας της μελέτης, αναλύει τα οφέλη, τις αδυναμίες και τις προϋποθέσεις αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση.

Σημαντικό βοήθημα υπό προϋποθέσεις

Ο δάσκαλος καλείται να εμπνεύσει, να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και να προσαρμόσει τη διδασκαλία στις ιδιαιτερότητες μιας τάξης με διαφορετικές προσωπικότητες και μαθησιακές ανάγκες. Στο απαιτητικό αυτό έργο, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν εργαλεία όπως τα chatbots για να οργανώσουν το μάθημά τους και να εμπλουτίσουν τη διδακτική τους πρακτική. «Ο βασικότερος λόγος είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Η προετοιμασία ενός μαθήματος απαιτεί αρκετή δουλειά και τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να οργανώσει το υλικό του, να διατυπώσει μαθησιακούς στόχους ή να βρει ιδέες για δραστηριότητες. Μπορούν ακόμη να του προτείνουν τρόπους προσέγγισης ενός θέματος που ίσως δεν είχε σκεφτεί» επισημαίνει ο κ. Φαϊλάδης. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς η προετοιμασία του μαθήματος συχνά εκτείνεται πέρα από το σχολικό ωράριο.

«Από την έρευνά μας προκύπτει ότι τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας ενός μαθήματος. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το σχέδιο που δημιουργούν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στην τάξη. Χρειάζεται πρώτα να ελεγχθεί» συμπληρώνει. Πράγματι, τα σχέδια μαθήματος που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι συχνά καλά οργανωμένα, με σαφείς στόχους και διακριτά στάδια διδασκαλίας.

Η καλή δομή, ωστόσο, δεν εγγυάται και το απαραίτητο παιδαγωγικό βάθος. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί απαραίτητα σε λιγότερο ουσιαστική μάθηση. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός που προκύπτει από ορισμένες μελέτες. Τα σχέδια μαθήματος που δημιουργούν τα γλωσσικά μοντέλα συχνά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών παρά στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών» σημειώνει ο ερευνητής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι δεν καλλιεργούν πάντα επαρκώς τη συλλογιστική, τον αναστοχασμό και την αιτιολόγηση των απαντήσεων, δεξιότητες πολύτιμες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Η απόσταση ανάμεσα σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο μαθήματος και στην εφαρμογή του στην πράξη αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον υπολογισμό του διδακτικού χρόνου. «Σε μία από τις μελέτες που εξετάσαμε, εκτιμήθηκε ότι ένα σχέδιο μαθήματος που προοριζόταν για μία ώρα θα χρειαζόταν στην πραγματικότητα τουλάχιστον τρεις. Αντίστοιχα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και στην πρόβλεψη των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές ή στην επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων» διευκρινίζει ο κ. Φαϊλάδης. Οπως εξηγεί, ο εκπαιδευτικός καλείται να παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, να αναπροσαρμόζει τον αρχικό σχεδιασμό και να ανταποκρίνεται στις αντιδράσεις των μαθητών.

Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν πίσω

Οι περιορισμοί αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή. «Ενα από τα προβλήματα που εντοπίσαμε είναι ότι τα γλωσσικά μοντέλα δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τα σχέδια μαθήματος στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα παιδιά που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, περισσότερο χρόνο ή διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Για παράδειγμα, σε μελέτη του 2024 εξετάστηκαν σχέδια μαθήματος με βάση τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων μαθητών. Αντίστοιχες αδυναμίες καταγράφηκαν και σε μελέτη για τον σχεδιασμό μαθημάτων που απευθύνονταν σε παιδιά με νοητική αναπηρία» τονίζει ο ερευνητής.

Η ευκολία με την οποία παράγονται σχέδια μαθήματος δημιουργεί ερωτήματα και για τον ρόλο του εκπαιδευτικού, χωρίς να έχει ωστόσο αποδειχθεί μέχρι σήμερα ότι η χρήση της ΤΝ οδηγεί μακροπρόθεσμα σε απώλεια παιδαγωγικών δεξιοτήτων. «Η υπερβολική εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας υπαρκτός προβληματισμός. Τα γλωσσικά μοντέλα συχνά δημιουργούν σχέδια μαθήματος με τυποποιημένη δομή και γενικές προτάσεις, που δεν ταιριάζουν απαραίτητα στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης τάξης. Αν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αυτά τα σχέδια χωρίς να τα εξετάζει και να τα προσαρμόζει, υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί σταδιακά η δική του συμμετοχή στον σχεδιασμό του μαθήματος» προσθέτει.

Για τους νέους εκπαιδευτικούς, το ζήτημα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς διαμορφώνουν τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες και αναπτύσσουν τη διδακτική τους κρίση. Οπως επισημαίνεται σε ορισμένες μελέτες, η συστηματική προσφυγή σε «έτοιμες λύσεις» που παράγει η ΤΝ ενδέχεται να περιορίσει την αυτονομία τους στη λήψη παιδαγωγικών αποφάσεων.

Τα ευρήματα οδηγούν σε ένα σαφές συμπέρασμα: η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο του εκπαιδευτικού, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται με κριτική σκέψη, κατάλληλη επιμόρφωση και συνεχή αξιολόγηση. Η τεχνολογία μπορεί να προτείνει ιδέες και να διευκολύνει την προετοιμασία, αλλά η ευθύνη για το σωστό μάθημα παραμένει στα χέρια του δασκάλου.