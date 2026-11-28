Τελικά, πόση χριστουγεννιάτικη μουσική αντέχει ο εγκέφαλός μας;

Κάθε χρόνο, λίγο πριν μπει ο Δεκέμβριος, η Mariah Carey και οι Wham! επιστρέφουν δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Στο ραδιόφωνο, στα εμπορικά κέντρα, στα σούπερ μάρκετ, στις καφετέριες και στα social media, τα ίδια χριστουγεννιάτικα τραγούδια παίζουν σε επανάληψη, μέχρι που καταλήγουμε να τα σιγοτραγουδάμε ακόμη κι όταν επικρατεί απόλυτη ησυχία.

Γιατί, όμως, ενώ γνωρίζουμε απέξω κάθε στίχο και κάθε νότα, εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε τα συγκεκριμένα τραγούδια; Και γιατί κάποια στιγμή η ίδια μελωδία που μας έφτιαχνε τη διάθεση αρχίζει να μας εκνευρίζει; Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τη μουσική, την επανάληψη και τις αναμνήσεις.

Ο εγκέφαλός μας αγαπάει το γνώριμο

Στην ψυχολογία υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται «mere exposure effect», δηλαδή το φαινόμενο της απλής έκθεσης. Σύμφωνα με αυτό, όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με κάτι, τόσο πιθανότερο είναι να αναπτύξουμε θετικά συναισθήματα απέναντί του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη μουσική.

Όταν ακούμε ένα γνώριμο τραγούδι, ο εγκέφαλός μας μπορεί να προβλέψει τη μελωδία που ακολουθεί, την αλλαγή του ρυθμού και τη στιγμή που θα ξεκινήσει το ρεφρέν. Αυτή η προσμονή αποτελεί μέρος της απόλαυσης που μας προσφέρει η μουσική.

Στην περίπτωση των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, μάλιστα, η εξοικείωση έχει χτιστεί μέσα σε ολόκληρες δεκαετίες. Δεν χρειάζεται καν να ακούσουμε τους πρώτους στίχους του «All I Want for Christmas Is You» για να αναγνωρίσουμε το τραγούδι. Οι πρώτες νότες είναι αρκετές.

Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια λειτουργούν σαν χρονομηχανή

Η μουσική έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί προσωπικές αναμνήσεις και συναισθήματα, κάτι που εξηγεί γιατί ένα τραγούδι μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μας μεταφέρει νοητά σε μια εντελώς διαφορετική περίοδο της ζωής μας.

Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επιστρέφουν στις ζωές μας την ίδια περίπου εποχή κάθε χρόνο, συνοδεύοντας συγκεκριμένες συνήθειες και εμπειρίες. Τον στολισμό του δέντρου, τα οικογενειακά τραπέζια, τις σχολικές γιορτές, τις εξόδους με φίλους και τις διακοπές των παιδικών μας χρόνων.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μελωδίες συνδέονται με διαφορετικές προσωπικές αναμνήσεις. Έτσι, το «Last Christmas» μπορεί για κάποιον να σημαίνει ανεμελιά και για κάποιον άλλο να θυμίζει έναν παλιό έρωτα ή ένα αγαπημένο πρόσωπο. Η μουσική παραμένει ίδια, αλλά το συναισθηματικό φορτίο της αλλάζει ανάλογα με τις εμπειρίες μας.

Γιατί η Mariah Carey συνεχίζει να τραγουδάει μέσα στο κεφάλι σου;

Αν έχεις φύγει από ένα κατάστημα και εξακολουθείς να ακούς νοητά το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έπαιζε όσο ψώνιζες, έχεις βιώσει ένα φαινόμενο γνωστό ως «earworm».

Πρόκειται για την ακούσια επανάληψη μιας μελωδίας στο μυαλό μας. Στην επιστημονική βιβλιογραφία ονομάζεται ακούσια μουσική νοερή αναπαράσταση και αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη εμπειρία.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017 στο επιστημονικό περιοδικό Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, με δεδομένα από 3.000 συμμετέχοντες, διαπίστωσε ότι η δημοτικότητα ενός τραγουδιού και ορισμένα χαρακτηριστικά της μελωδίας του συνδέονται με την πιθανότητα να μας κολλήσει στο μυαλό.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνή και πρόσφατη ακρόαση ενός τραγουδιού ευνοεί επίσης την εμφάνιση του φαινομένου. Τα χριστουγεννιάτικα hits, με τα αναγνωρίσιμα ρεφρέν και τη συνεχή παρουσία τους παντού αυτή την εποχή, συγκεντρώνουν αρκετά από τα χαρακτηριστικά που ευνοούν ένα τέτοιο νοητικό replay.

Όταν η επανάληψη από ευχάριστη γίνεται εκνευριστική

Η εξοικείωση με ένα τραγούδι μπορεί να αυξήσει την απόλαυση που μας προσφέρει, αλλά αυτό δεν συνεχίζεται απαραίτητα επ’ άπειρον. Έρευνες στη μουσική ψυχολογία δείχνουν ότι η υπερβολική επανάληψη, ιδιαίτερα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να μειώσει το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση του ακροατή.

Σκέψου, για παράδειγμα, τους εργαζομένους σε καταστήματα που ακούν την ίδια χριστουγεννιάτικη playlist για πολλές ώρες καθημερινά, επί εβδομάδες. Η εμπειρία τους είναι πολύ διαφορετική από εκείνη κάποιου που επιλέγει να ακούσει τα αγαπημένα του γιορτινά τραγούδια όσο στολίζει το σπίτι του.

Η συχνότητα της ακρόασης, η διάθεσή μας, οι προσωπικές μας προτιμήσεις και οι συνθήκες στις οποίες ακούμε μουσική επηρεάζουν το κατά πόσο θα την απολαύσουμε ή θα την κουραστούμε.

Κάπως έτσι εξηγείται και η παράδοξη σχέση μας με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τον Νοέμβριο ανυπομονούμε να τα ακούσουμε, στα τέλη Δεκεμβρίου μπορεί να μη θέλουμε να τα ξανακούσουμε ούτε για δείγμα και, έντεκα μήνες αργότερα, πατάμε ξανά το play με ενθουσιασμό. Mariah Carey, ραντεβού του χρόνου!

ΠΗΓΗ: http://womenonly.skai.gr