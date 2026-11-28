Συλλογικοί φορείς, σωματεία και πολιτικές οργανώσεις είχαν εκδώσει ψηφίσματα και ανακοινώσεις διαμαρτυρίας, ενώ ο Ηλίας Κασιδιάρης ζητά εξηγήσεις για την απόφαση του ΕΟΤ.

Ανατροπή υπήρξε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του καταδικασμένου ως μέλους της αρχηγικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, στο ξενοδοχείο Belvedere στη Χερσόνησο της Κρήτης, καθώς η ξενοδοχειακή μονάδα σφραγίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/11) από στελέχη του ΕΟΤ.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 14:00 της Κυριακής (29/11), ωστόσο η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών θέτει πλέον οριστικό εμπόδιο στην πραγματοποίησή της στον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Cretalive, η απόφαση για τη σφράγιση του ξενοδοχείου ελήφθη εξαιτίας εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν σε ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και θέματα πυρασφάλειας.

Μάλιστα, ενόψει της προγραμματισμένης εκδήλωσης και της αναμενόμενης προσέλευσης κόσμου, κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να διακινδυνευτεί η ασφάλεια των παρευρισκομένων. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η σφράγιση της μονάδας, η οποία, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στην Κρήτη μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου και έχει μεταβεί στο ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος διαμαρτύρεται για την απόφαση και ζητά εξηγήσεις για όσα έχουν συμβεί.

Θύελλα αντιδράσεων για την ομιλία

Η προγραμματισμένη εκδήλωση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχε διαφημιστεί μέσω των κοινωνικών δικτύων από υποστηρικτές του Κασιδιάρη.

Συλλογικοί φορείς, σωματεία και πολιτικές οργανώσεις είχαν εκδώσει ψηφίσματα και ανακοινώσεις διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πραγματοποίησή της.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ομιλία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Belvedere, καθώς η σφράγιση της μονάδας παραμένει σε ισχύ. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα, αν οι διοργανωτές θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν την εκδήλωση σε άλλο χώρο.