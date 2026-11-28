Ρέθυμνο – Ο συνεδριακός τουρισμός διευρύνει την τουριστική περίοδο – Πρόταση για Convention Bureau στην Κρήτη

Την ανάγκη δημιουργίας ενός οργανωμένου φορέα προσέλκυσης συνεδρίων στην Κρήτη αναδεικνύει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Theartemis Palace, Πέπη Μπιρλιράκη. Όπως επισημαίνει, το ενδιαφέρον της διεθνούς συνεδριακής αγοράς δημιουργεί ευκαιρίες για το νησί, οι οποίες χρειάζονται συντονισμένη υποστήριξη ώστε να μετατραπούν σε διοργανώσεις και επισκέψεις πέρα από τη θερινή περίοδο.

«Η παρουσία μας στη διεθνή τουριστική έκθεση, IBTM World, ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανάγκη δημιουργίας ενός Convention Bureau για την Κρήτη. Το ενδιαφέρον των μεγάλων διοργανωτών συνεδρίων είναι τόσο έντονο και έμπρακτο, που είναι κρίμα να χάνονται ευκαιρίες φιλοξενίας συνεδρίων και εκδηλώσεων με σημαντικά οικονομικά οφέλη για το νησί», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Μπιρλιράκη, με αφορμή τη συμμετοχή στην έκθεση συνεδριακού τουρισμού στη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει, η παρουσία ανταγωνιστικών προορισμών στη διοργάνωση ήταν δυναμική, με συνεχείς παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και προσφορές. «Εμείς, οι ιδιώτες, προσπαθούμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Για να ενισχύσουμε, όμως, τη θέση μας στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη, χρειάζεται και η χώρα μας να κάνει αισθητή την παρουσία της σε μια τόσο σημαντική συνάντηση επαγγελματιών από όλο τον κόσμο», προσθέτει.

Η χρονική κατανομή των εκδηλώσεων αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυνατότητα του συνεδριακού τουρισμού να στηρίξει τη δραστηριότητα πέρα από τους μήνες υψηλής ζήτησης. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του συνεδριακού κέντρου του Theartemis Palace στο Ρέθυμνο, περισσότερες από τις μισές φετινές εκδηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Στην πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του, το κέντρο φιλοξένησε περισσότερες από 45 εκδηλώσεις, με περίπου 4.500 συμμετοχές. Ο απολογισμός περιλαμβάνει επιστημονικά συνέδρια, εταιρικές συναντήσεις, ημερίδες και παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις. Τα μεγέθη αυτά αφορούν τη συνολική δραστηριότητα του χώρου και όχι αποκλειστικά συνέδρους ή επισκέπτες που διανυκτέρευσαν στο Ρέθυμνο.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε το φθινόπωρο. Το διήμερο «Ρέθυμνο – Zero Waste Forum 2026», με αντικείμενο την κυκλική διαχείριση οργανικών αποβλήτων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, συγκέντρωσε 230 συμμετοχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε το Rethymno Blue Shield, με επίκεντρο την προστασία των ακτών.

Στον τομέα των επιστημονικών διοργανώσεων, το 38ο Συνέδριο της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας και η εκδήλωση της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας κατέγραψαν συνολικά 330 συμμετοχές. Στο πρόγραμμα περιλήφθηκε επίσης το Rethymno Tourism Summit 2026, με θέμα «Επόμενος προορισμός Κρήτη» και συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων.

Οι συγκεκριμένες υποδομές διαθέτουν εννέα αίθουσες, σε περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα συνεδριακών χώρων, με συνολική χωρητικότητα έως 600 άτομα. Η λειτουργία τους συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της θερινής ξενοδοχειακής περιόδου, ενώ, σύμφωνα με την επιχείρηση, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί επιστημονικά συνέδρια και άλλες διοργανώσεις για το 2027.

Στο μεταξύ, κατά τις επαφές στην IBTM World, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του Ρεθύμνου σε διοργανωτές και εξειδικευμένα γραφεία από την Αμερική, την Κίνα και ευρωπαϊκές χώρες.

Η μετατροπή αυτού του ενδιαφέροντος σε νέες διοργανώσεις αποτελεί το επόμενο ζητούμενο. Η πρόταση της κυρίας Μπιρλιράκη για τη δημιουργία Convention Bureau εστιάζει στην κοινή προβολή της Κρήτης και στην οργανωμένη διεκδίκηση συνεδρίων, με στόχο περισσότερες επαγγελματικές συναντήσεις και μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής δραστηριότητας στο νησί.https://www.amna.gr/