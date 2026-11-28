Συνελήφθησαν εννέα -9 – ημεδαποί μεταξύ αυτών και -2- ανήλικοι για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -3.640- ευρώ και -286- μάρκες πονταρίσματος

Συνελήφθησαν, χθες (27.11.2026) στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης εννέα (9) ημεδαποί για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια. Επιπλέον συνελήφθη ακόμα ένας ημεδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων, χθες (28.11.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε αποθηκευτικό χώρο στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατελήφθησαν οι -9- ημεδαποί (μεταξύ αυτών και δύο ανήλικοι) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο να διενεργούν το απαγορευμένο τυχερό παίγνιο «poker» με παιγνιόχαρτα το οποίο είχε διοργανώσει και συμμετείχε 32χρονος ημεδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και στο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• Το χρηματικό ποσό των -3.640- ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου

• Μια τράπουλα,

• Ένα μπουτόν dealer,

• Ένα μπουτόν all in,

• Ιδιόχειρες σημειώσεις και

• -286- μάρκες πονταρίσματος.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.