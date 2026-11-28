Κρήτη: 78,1 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ποια έργα προβλέπονται για δρόμους, δίκτυα, ρέματα και δημοτικά κτίρια

Στην Κρήτη κατανέμονται 78,1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026, καθώς και από προγενέστερες φυσικές καταστροφές. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Η κατανομή των πόρων γίνεται με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030.

Ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του εθνικού, επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου, η άρση κατολισθήσεων και καταπτώσεων, καθώς και ο καθαρισμός και η διευθέτηση ρεμάτων και ποταμών.

Προβλέπονται επίσης εργασίες σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και ομβρίων υδάτων, αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων και έργα πρόληψης, όπως φράγματα ανάσχεσης και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών.

Το Ειδικό Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ για όλη τη χώρα και χρηματοδοτεί τόσο την αποκατάσταση υποδομών περιφερειών και δήμων όσο και έργα πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους. Οι πόροι κατανέμονται με ενιαίους κανόνες και ταχείες διαδικασίες, έπειτα από εισήγηση της ΚΕΚΑ.https://www.cretalive.gr/