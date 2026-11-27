Μελέτη έχει συνδέσει τις δημιουργικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και το μαγείρεμα, με περισσότερα θετικά συναισθήματα και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία.

Μια καθημερινή δραστηριότητα, όπως το μαγείρεμα, μπορεί να γίνει ευκαιρία για χαλάρωση, δημιουργικότητα και ουσιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αρκεί να της αφιερώσουμε την προσοχή μας.

Μήπως το μαγείρεμα δεν είναι μόνο μία υποχρέωση;

Για πολλούς από εμάς, το μαγείρεμα είναι ακόμη μία υποχρέωση της ημέρας. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε το φαγητό όσο πιο γρήγορα γίνεται, ενώ παράλληλα σκεφτόμαστε τις εκκρεμότητες της δουλειάς, ελέγχουμε το κινητό ή οργανώνουμε τις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας. Κι όμως, η προετοιμασία ενός γεύματος μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο: μια ευκαιρία να επιβραδύνουμε, να συγκεντρωθούμε στο παρόν και να φροντίσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας.

Όταν το μυαλό ταξιδεύει μακριά από το παρόν

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science διαπίστωσε ότι το μυαλό μας περιπλανιέται σχεδόν τις μισές ώρες που είμαστε ξύπνιοι. Μάλιστα, όσο περισσότερο απομακρύνονται οι σκέψεις μας από αυτό που κάνουμε, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα ευτυχίας που αναφέρουν οι άνθρωποι.

Το μαγείρεμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας φυσικός τρόπος επιστροφής στο παρόν. Οι μυρωδιές, οι ήχοι, οι υφές και οι διαφορετικές γεύσεις ενεργοποιούν τις αισθήσεις μας και απαιτούν την προσοχή μας. Ένα σκόρδο που σοτάρεται, μια σάλτσα που χρειάζεται ανακάτεμα ή ένα φαγητό που θέλει τον σωστό χρόνο ψησίματος μάς καλούν να είμαστε πραγματικά εκεί.

Παράλληλα, η δημιουργική διαδικασία έχει τη δική της αξία. Μελέτη έχει συνδέσει τις δημιουργικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και το μαγείρεμα, με περισσότερα θετικά συναισθήματα και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία.

Η φιλοσοφία της ιαπωνικής κουζίνας

Στην ιαπωνική παράδοση, το μαγείρεμα μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια μορφή καθημερινής άσκησης προσοχής. Στο kaiseki, την προσεκτικά σχεδιασμένη εποχική γαστρονομική παράδοση, αλλά και στο shojin ryori, τη χορτοφαγική κουζίνα των βουδιστικών μοναστηριών Ζεν, η προετοιμασία του φαγητού γίνεται με υπομονή, φροντίδα και σεβασμό στα υλικά.

Μια ιστορία του 13ου αιώνα, που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική παράδοση, αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία: όταν ένας νεότερος ρώτησε τον δάσκαλο του Ζεν, Ντογκέν, γιατί ένας ηλικιωμένος μοναχός ασχολείται ο ίδιος με το στέγνωμα των μανιταριών, εκείνος απάντησε ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει τη δική του δουλειά για λογαριασμό του.

Πώς να κάνετε το μαγείρεμα μια στιγμή ηρεμίας

Δεν χρειάζεται να μαγειρεύετε περίπλοκα γεύματα ή να αφιερώνετε ώρες στην κουζίνα. Μπορείτε απλώς να αφήσετε το κινητό σε ένα άλλο δωμάτιο, να παρατηρήσετε τις μυρωδιές και τις αλλαγές στα υλικά και να δοκιμάζετε το φαγητό με προσοχή.

Το σημαντικό είναι να μη μετατρέψετε αυτή τη διαδικασία σε ακόμη μία υποχρέωση αυτοβελτίωσης. Δεν έχουν όλοι τον χρόνο ή τη διάθεση να μαγειρεύουν καθημερινά. Αλλά όταν υπάρχει η ευκαιρία, λίγη περισσότερη παρουσία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε μια συνηθισμένη δραστηριότητα. Και όταν έρθει η ώρα του φαγητού, η ίδια προσοχή μπορεί να γίνει ένας τρόπος ουσιαστικής σύνδεσης με τους ανθρώπους γύρω μας.

* Πηγή: http://Vita