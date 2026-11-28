«Φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί» – Μεγάλες αντιδράσεις για την επίσκεψη Κασιδιάρη στην Κρήτη

«Ανώγεια, Βιάννο, Κάνδανο τα ’κάψαν οι ναζί, φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί», υπενθυμίζουν σωματεία, κόμματα της Αριστεράς και συλλογικότητες εν όψει της επίσκεψης Κασιδιάρη στην Κρήτη

Μεγάλες αντιδράσεις από σωματεία εργαζόμενων, κόμματα της Αριστεράς και αντιφασιστικές συλλογικότητες έχει ξεσηκώσει η επίσκεψη Κασιδιάρη στην Κρήτη.

Ανακοινώσεις καταδίκης της επίσκεψης του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής έχουν κυκλοφορήσει και πολλοί άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αντιφασιστική διαδήλωση έχει προγραμματιστεί να γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 19:00 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Ψήφισμα σωματείων ενάντια στην επίσκεψη Κασιδιάρη στην Κρήτη

Εργατικά σωματεία έχουν συνυπογράψει ψήφισμα ενάντια στην επίσκεψη Κασιδιάρη στην Κρήτη.

Το ψήφισμα αναφέρει: «Ανώγεια, Βιάννο, Κάνδανο τα ’καψαν οι Ναζί, φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία Ένωση Ιδιωτικών υπάλληλων Ν. Ηράκλειου, Συνδικάτο οικοδομών και συναφών επαγγελμάτων των Ν. Ηράκλειου και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Ν. Ηράκλειου με αφορμή την προσπάθεια πραγματοποίησης φασιστοσύναξης σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι φασίστες στην Κρήτη είναι ανεπιθύμητοι!

Είναι αυτοί που απεχθάνονται και μισούν τον οργανωμένο αγώνα του λαού. Αυτοί που ζητούσαν παραπάνω φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, που στα χρόνια της κρίσης έκαναν τη βρώμικη δουλειά για τα αφεντικά ζητώντας να πέσουν τα μεροκάματα. Ο ίδιος ο καταδικασμένος φασίστας Κασιδιάρης πριν λίγο καιρό έκανε πλάτες στην κυβέρνηση, ειρωνευόμενος τους χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, τους απεργούς καθηγητές που συμμετείχαν στις μεγάλες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.

Δεν δεχόμαστε να δίνεται βήμα σε αυτούς που οι πολιτικοί τους πρόγονοι έκαψαν τη Βιάννο, τα Ανώγεια, την Κάντανο, δολοφόνησαν χιλιάδες αγωνιστές και τους έστελναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Δεν θα ανεχτούμε να δίνεται χώρος και βήμα στους ναζί δολοφόνους που είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την καταστολή και το χτύπημα των αγώνων των εργαζόμενων κάθε φόρα που θίγεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και η πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Δεν θα τους επιτρέψουμε να ρίξουν το δηλητήριό τους. Δυναμώνουμε την οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία μας, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, κόντρα σε όποιον μας τσακίζουν τη ζωή. Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους φορείς της Κρήτης να πάρουν θέση, να καταδικάσουν την προσπάθεια να πατήσει το πόδι του στο νησί μας ο καταδικασμένος φασίστας εγκληματίας».

Ανάμεσα στα σωματεία που έχουν υπογράψει το ψήφισμα είναι:

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΓΕ

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΗΣ ΟΓΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 7Η ΥΠΕ

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΦΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΕΡΦΑ: «Ο Κασιδιάρης και οι ναζί του είναι ανεπιθύμητοι στη Κρήτη και παντού!»

Σε ανακοίνωσή της η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) υπενθυμίζει τις απειλές Κασιδιάρη όταν είχε επισκεφθεί την Κρήτη το 2012.

«’Αν θες να έχεις νεκρούς, στον λόγο μου θα έχεις νεκρούς’.

Αυτή την απειλή είχε εκστομίσει ο ναζί Κασιδιάρης στις 25 Νοεμβρίου 2012 όταν η Χρυσή Αυγή είχε προγραμματίσει τη διεξαγωγή φασιστοσύναξης στο ίδιο γνωστό ξενοδοχείο της Χερσονήσου.

Και τώρα θέλει να ξαναπιάσει την σκυτάλη όπως το δολοφόνο που γυρνά στο τόπο του εγκλήματος.

Ο Κασιδιάρης με τις πλάτες της κυβέρνησης της ΝΔ και της Αστυνομίας ετοιμάζεται να επισκεφθεί λοιπόν το ίδιο ξενοδοχείο έξω από το οποίο απειλούσε αξιωματικούς της Αστυνομίας ότι θα υπάρξουν νεκροί αν δεν καταδίωκε τον κόσμο που συμμετείχε στην αντιφασιστική κινητοποίηση τότε.

Του έδωσε το πράσινο φως η κυβέρνηση με την επίθεση των ΜΑΤ σε βάρος της αντιφασιστικής κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκης στις 28 Οκτώβρη.

Του στρώνει το χαλί με τις εμετικές ρατσιστικές κορώνες του Πλεύρη που συνοδεύουν την θανατοπολιτική στα σύνορα, από τα νότια της Κρήτης μέχρι τη Λέσβο και τη Χίο, να δολοφονούνται σε επαναπροωθήσεις πρόσφυγες. Η ρατσιστική εκστρατεία φτάνει σε συνεργασίες των 5 χωρών της ΕΕ με την δικτατορία της Ρουάντα, της ‘εκλεγμένης’ κυβέρνησης με το μαγικό ποσοστό άνω του 99%(!) για να στηθεί εκεί στρατόπεδο εξόντωσης των μεταναστών που θα απελαθούν από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες.

Η Κρήτη είναι νησί αντιφασιστικό, νησί της αλληλεγγύης. Είναι το νησί που η ναζί ματοκύλησαν την Αντίσταση με με μαζικές εκτελέσεις στη Βιάννο, στα Ανώγεια, στην Κάνδανο, στο Κοντομαρί», τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ.

«Η θέση του είναι στη φυλακή»

«Ο Κασιδιάρης και οι ναζί είναι ανεπιθύμητοι. Η θέση του είναι στη φυλακή. Από τα 13 χρόνια καταδίκης για την διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και πολλών εγκλημάτων που διέπραξε ως οργανωτής των ταγμάτων εφόδου, μόνο 7 χρόνια παρέμεινε με την σκανδαλώδη ευνοϊκή μεταχείριση που του παρείχαν οι αρχές.

Τις μέρες που η εργατική τάξη και η νεολαία με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις συγκρούονται με την κυβέρνηση των δολοφόνων των Τεμπών, της Πύλου, της Γάζας, με κορυφαίες την Πανεργατική απεργία και τις μαζικές διαδηλώσεις της επετείου της εξέγερσης τυ Πολυτεχνείου, οι φασίστες κάνουν πλάτη στην κυβέρνηση και τους μεγαλοκαρχαρίες του πλούτου.

Οι πλούσιοι φίλοι του Κασιδιάρη που τους διαφημίζει ξεδιάντροπα φροντίζουν άλλωστε για τις προσβάσεις του σε ξενοδοχεία με δωρεάν σεκιούριτι την ΕΛ.ΑΣ του Χρυσοχοϊδη.

Καλούμε στην αντιφασιστική κινητοποίηση των συνδικάτων και των φορέων της Κρήτης ενάντια στη φασιστοσύναξη Κασιδιάρη.

Καλούμε σε πανελλαδική μέρα αντιφασιστικών κινητοποιήσεων το Σάββατο 12 Δεκέμβρη για να κλείσουν τα γραφεία-ορμητήρια του Κασιδιάρη, για να φράξουμε τον δρόμο στις επιθέσεις των φασιστών και στα ρατσιστικά μέτρα Πλεύρη με τα στρατόπεδα στη Ρουάντα.

Το κάλεσμα στην Αθήνα είναι το Σάββατο 12 Δεκέμβρη στην Ομόνοια στις 3 μμ.

Ούτε στην Κρήτη, ούτε πουθενά τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά».

Ο Δήμος Χερσονήσου ζητά την ακύρωση της ναζιστικής εκδήλωσης

«Ο Δήμος Χερσονήσου, ένας τόπος βαθιά συνδεδεμένος με τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τη δημοκρατική παράδοση της Κρήτης, δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο δράσης και προβολής για εκφραστές του μίσους, του διχασμού και της μισαλλοδοξίας.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ποτισμένος με αίμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Από τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα και την Εθνική Αντίσταση μέχρι τους σύγχρονους κοινωνικούς αγώνες, η ιστορική συνείδηση του νησιού μας στάθηκε διαχρονικά απέναντι στον φασισμό και στον ολοκληρωτισμό. Οι κάτοικοι της Χερσονήσου τιμούν αυτή την κληρονομιά στην πράξη, μέσα από την καθημερινή τους στάση, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στον συνάνθρωπο.

Η παρουσία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη στην περιοχή μας συνιστά ευθεία πρόκληση για τη δημοκρατική ευαισθησία των πολιτών μας και προσβάλλει βάναυσα την ιστορία και τις αξίες του τόπου μας», τονίζει ο Δήμος Χερσονήσου σε ανακοίνωσή του.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Απευθύνω δημόσια, ξεκάθαρη και επιτακτική έκκληση προς τη διεύθυνση της ξενοδοχειακής μονάδας που πρόκειται να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της και να προχωρήσει στην ακύρωσή της. Ο κρητικός τουρισμός και η επιχειρηματικότητα της περιοχής μας στηρίζονται στον ανοιχτό ορίζοντα, τον πολιτισμό και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νοείται χώρος φιλοξενίας του τόπου μας να παρέχει βήμα σε ιδεολογίες που η ίδια η ιστορία της Κρήτης και η ελληνική Δικαιοσύνη έχουν καταδικάσει».

Και κατέληξε: «Η Χερσόνησος παραμένει τόπος δημοκρατίας, ειρήνης και προόδου. Ανεπιθύμητοι στον τόπο μας είναι μόνο όσοι επιδιώκουν να διχάσουν την κοινωνία μας και να αμαυρώσουν το δημοκρατικό μας ήθος».