«Ο Δήμος Πλατανιά στηρίζει έμπρακτα την αλληλεγγύη – Μια θεατρική παράσταση για τον Μάνο»

Ο Δήμος Πλατανιά, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και η καλλιτεχνική θεατρική ομάδα «ΑΛΑΤΙΕΡΑ», σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή «Μαζί για τον Μάνο», ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή πολιτιστική και κοινωνική πρωτοβουλία, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ», μια μαύρη κωμωδία μυστηρίου, που υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό στιγμές γέλιου, αγωνίας και ανατροπών, μεταφέροντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και προσφοράς.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η παράσταση αποτελεί καρπό της δημιουργικής δουλειάς της καλλιτεχνικής ομάδας «ΑΛΑΤΙΕΡΑ».

Πρωτότυπο κείμενο: Έφη Μαλετζού, Δήμητρα Πενταράκη, Ματίνα Φραγγεδάκη

Σκηνοθεσία: Έφη Μαλετζού

Παίζουν: Λευτέρης Γαροφαλάκης, Νάκος Καπενεκάκης, Ντένια Καραβασιλειάδη, Δημήτρης Κοντουδάκης, Κατερίνα Λαμπαθάκη, Έφη Μαλετζού, Άννα Μπακοπούλου, Δήμητρα Πενταράκη, Σοφία Φουντουλάκη και Ματίνα Φραγγεδάκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της εκδήλωσης, καθώς το σύνολο της συμβολικής συνεισφοράς από την είσοδο, ύψους 15 ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση του Μάνου.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτιστικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο μέσο ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης, αλλά μπορεί να γίνει και ένα ουσιαστικό μέσο κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Σας προσκαλούμε να στηρίξετε με την παρουσία σας αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια.

Όλοι μαζί για τον Μάνο!