Περίπου 1.000 μετανάστες διασώθηκαν στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται γυναίκες, παιδιά και βρέφη, καθώς και δύο έγκυες γυναίκες, ενώ περισσότεροι από 150 άνθρωποι κατάφεραν να φτάσουν μόνοι τους στην ακτή

Σε περίπου 943 ανέρχονται οι μετανάστες που έχουν εντοπιστεί από τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, έπειτα από οκτώ συνολικά επιχειρήσεις διάσωσης, δύο από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν το πρωί και αφορούσαν 320 ανθρώπους.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται γυναίκες, παιδιά και βρέφη, καθώς και δύο έγκυες γυναίκες, ενώ περισσότεροι από 150 άνθρωποι κατάφεραν να φτάσουν μόνοι τους στην ακτή.

Το λιμενικό σώμα, με τη συνδρομή της Frontex, παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ακόμη λέμβοι με άγνωστο αριθμό μεταναστών βρίσκονται νότια της Ιεράπετρας.

Διαδοχικές επιχειρήσεις από τα μεσάνυχτα

Όπως σημειώνει το cretalive.gr, από τις 00:30 του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλα περιστατικά εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 583 αλλοδαπών στη Γαύδο, στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή των Σφακίων.