Μία ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

Μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα, αγάπη και χριστουγεννιάτικη ζεστασιά πραγματοποιήθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, όπου μέλη του ΚΑΠΗ Γαζίου επισκέφθηκαν τους μικρούς μαθητές και συμμετείχαν μαζί τους στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, μοιράστηκαν τη χαρά των Χριστουγέννων, τραγούδησαν αγαπημένα γιορτινά τραγούδια και συνεργάστηκαν για να στολίσουν το δέντρο, δημιουργώντας μια όμορφη, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ μοιράστηκαν με τα παιδιά στιγμές χαράς, ενώ οι μικροί μαθητές ανταπέδωσαν με τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό και τα φωτεινά τους χαμόγελα. Μια συνάντηση που έφερε κοντά δύο γενιές, αποδεικνύοντας πως η χαρά, η προσφορά και η αγάπη δεν έχουν ηλικία.

Στη γιορτή συμμετείχαν και οι Αντιδήμαρχοι Μαρίνα Βογιατζή και Βαγγέλης Παρασύρης, οι οποίοι βρέθηκαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας και πήραν μέρος στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.