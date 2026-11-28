Μαγική βραδιά στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Καλοκαιρινός έδωσε το σύνθημα και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο «φώτισε» τα χαμόγελα

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το θέμα δεν είναι αν έχουμε το πιο μεγάλο δέντρο. Το θέμα είναι αν έχουμε αρκετή αγάπη, αν έχουμε αρκετή καλοσύνη, αν μπορούμε όλα αυτά να τα βγάλουμε και να πάμε όλοι μαζί μπροστά»

Συνεχίζεται ο στολισμός στο Ηράκλειο με περισσότερα από 7,5 χλμ γιρλάντες και φωτοσωλήνες, 287.000 led λαμπιόνια και 1.000 νέες φωτεινές κατασκευές

Μέσα σε μια ζεστή και άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με Αντιδημάρχους, Πρόεδρους Δημοτικών Οργανισμών και Δημοτικούς Συμβούλους, έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 27/11, το σύνθημα για τη φωταγώγηση του νέου εντυπωσιακού Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλ. Ελευθερίας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή, όπου το Ηράκλειο έλαμψε τόσο από τον ανανεωμένο εορταστικό διάκοσμο όσο και από το φαντασμαγορικό θέαμα των «αθόρυβων» πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό. Η βραδιά κορυφώθηκε με τη μεγάλη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και της μπάντας του, που ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια του για περισσότερο από δυο ώρες.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους για καλές γιορτές, υγεία και αισιοδοξία, εισπράττοντας την ικανοποίησή τους για τα αποτέλεσμα του ανανεωμένου Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, μια διαδικασία στολισμού της πόλης που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, υπογράμμισε ότι αποστολή της Δημοτικής Αρχής είναι το Ηράκλειο να είναι μια πόλη όμορφη και καθαρή, στην οποία οι πολίτες θα νιώθουν καλά: «Με ρώτησαν δημοσιογράφοι, αυτό είναι το πιο μεγάλο δέντρο 14,85 μέτρων που έχετε εκεί στην Κρήτη; Και τους λέω, το θέμα δεν είναι αν έχουμε το πιο μεγάλο δέντρο.

Το θέμα είναι αν έχουμε αρκετή αγάπη, αν έχουμε αρκετή καλοσύνη, αν μπορούμε όλα αυτά να τα «βγάλουμε» και να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Και είναι μια ευκαιρία αυτή να είμαστε εδώ μαζί απόψε. Αυτά τα σκεφτόμαστε, αλλά κυρίως τα νιώθουμε στην πόλη αυτή λοιπόν που είναι καθαρή, που είναι όμορφη, στην πόλη που ομορφαίνει και θα συνεχίσει να ομορφαίνει όλο και περισσότερο. Είναι και αυτό μέσα στη δική μας την αποστολή. Να νιώθουμε καλά στην πόλη μας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε επίσης ότι ο ανανεωμένος γιορτινός στολισμός συνεχίζει να επεκτείνεται στο κέντρο, στις γειτονιές και στα χωριά και ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους και το προσωπικό του Δήμου που εργάζονται για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαρίστησε επίσης τα μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου, που τιμούν τη μεγάλη μουσική παράδοση του Ηρακλείου και έδωσαν το δικό τους στίγμα στην όμορφη γιορτή της φωταγώγησης.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη σε δήλωσή της τόνισε ότι με τη φωταγώγηση του δέντρου, το Ηράκλειο μπήκε επίσημα σε ρυθμούς Χριστουγέννων, εγκαινιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων για μικρούς και μεγάλους:

«Απόψε είναι μια μέρα της γιορτής. Ξεκινήσαμε με τη Φιλαρμονική, με την Παιδική Χορωδία και τη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια. Χαιρόμαστε πολύ που στην πόλη που συνεχίζει να στολίζεται βλέπουμε τόσο κόσμο χαρούμενο να συμμετέχει στη γιορτή. Έχουμε ακόμη πολλές εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους την περίοδο των γιορτών και θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας και συνεχίζουμε μέχρι την Πρωτοχρονιά. Καλές γιορτές σε όλους».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο καθημερινά εμπλουτίζεται, μπορείτε να το παρακολουθείτε από εδώ: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion-2026/

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=56njipmXxwk

Συνεχίζεται ο στολισμός

Συνεχίζονται οι εργασίες για τις γιρλάντες, μήκους άνω των 2 χιλιομέτρων με 134.000 led λαμπιόνια, τις περίπου 1.000 φωτεινές κατασκευές με 5,5 χιλιόμετρα φωτοσωλήνων και 153.000 led λαμπιόνια, καθώς και των στολιδιών που είχε ήδη στην κατοχή του ο Δήμος Ηρακλείου, στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης. Επίσης, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τοποθετηθεί και το Βενετσιάνικο Καρουζέλ στο πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο θα έχει ελεύθερη, δωρεάν χρήση για τα παιδιά.

Τα συνεργεία του αναδόχου συνεχίζουν τις τοποθετήσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος στολισμός δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία και τα περισσότερα φωτεινά διακοσμητικά παράχθηκαν από ανακυκλωμένα πλαστικά. Από υλικά δηλαδή που κάποτε αποτελούσαν απόβλητα και απόκτησαν μια νέα ζωή.

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Knossos 3D – Audio & Vitrual Tour, Φυτώριο Καρτερού – Στέλλα Στρατάκη, Ν. Μπαξεβάνης

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Alexakis Wines

Επίσημος χορηγός αερομεταφορών: SKY Express

Επίσημος χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών: Minoan Lines

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης