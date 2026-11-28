Συνελήφθησαν δέκα -10 – ημεδαποί για παραβάσεις Νόμου περί λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στο Λασίθι

Συνελήφθησαν, χθες (27.11.2026) σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου δέκα (10) ημεδαποί (6 άντρες και 4 γυναίκες) για παραβάσεις Νόμου περί λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων και στοχευμένων δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν οχτώ (8) ημεδαποί εκ των συλληφθέντων, να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας φορώντας στολή και διακριτικά τριών διαφορετικών επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στερούμενοι προβλεπόμενης άδειας απ΄την αρμόδια αρχή. Επιπλέον συνελήφθησαν 65χρονος και 54χρονη ως Νόμιμοι Εκπρόσωποι εν λόγω επιχειρήσεων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.