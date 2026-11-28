Κανονικά η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη

Νεάπολη – Ακυρώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις λόγω πένθους

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η

προγραμματισμένη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Δημοτική

Κοινότητα Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 στις

18:30.

Λόγω του βαρύτατου πένθους που βιώνει η τοπική κοινωνία για την απώλεια της

μικρής Ευθυμίας αποφασίστηκε η ακύρωση όλων των παράλληλων εορταστικών και

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την ημέρα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετέχει ολόψυχα στο πένθος της οικογένειας και

εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της.