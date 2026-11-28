Κανονικά η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη
Νεάπολη – Ακυρώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις λόγω πένθους
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η
προγραμματισμένη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Δημοτική
Κοινότητα Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 στις
18:30.
Λόγω του βαρύτατου πένθους που βιώνει η τοπική κοινωνία για την απώλεια της
μικρής Ευθυμίας αποφασίστηκε η ακύρωση όλων των παράλληλων εορταστικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την ημέρα.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμμετέχει ολόψυχα στο πένθος της οικογένειας και
εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της.