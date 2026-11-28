Παραιτήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος – «Δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση»

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιάκος, σημειώνοντας ότι: «ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε το Σάββατο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Βαγγέλης Λιάκος, μετά τις αντιδράσεις για τις απευθείας αναθέσεις από δήμους και φορείς της Αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.

Στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής κάνει λόγο για «προεκλογική ανθρωποφαγία» και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα του. «Η απόφαση αυτή τιμά τον κ. Λιάκο, έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης», σχολίαζαν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός», γράφει ο κ. Λιάκος, επαναλαμβάνοντας ότι ουδέποτε είχε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του και ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη». Χαρακτηρίζει «ανήθικη και χυδαία» την επίθεση που, όπως αναφέρει, δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Εξηγεί ότι υπέβαλε την παραίτησή του «με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία» και δηλώνει ότι θα συνεχίσει «τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας».

Η υπόθεση ήρθε στο φως με δημοσιεύματα για συμβάσεις που είχαν αναλάβει οι αδελφές του από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίοδο που ο ίδιος ήταν βουλευτής. Μετά την ανάληψη από τον κ. Λιάκο του χαρτοφυλακίου της Αυτοδιοίκησης, το ΠαΣοΚ έθεσε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων και επέκρινε την κυβέρνηση για την παραμονή του στο υπουργείο.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από την παραίτησή του, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο κ. Λιάκος έλεγε στον ΣΚΑΪ ότι ήθελε να ολοκληρώσει το έργο που του είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός. Αρνήθηκε ότι είχε παρέμβει σε δημάρχους για τις αναθέσεις και υποστήριξε ότι καμία από τις επίμαχες συμβάσεις λογιστικής υποστήριξης της αδελφής του δεν αφορούσε δήμο της εκλογικής του περιφέρειας.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός.

Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βαγγέλης Λιάκος.