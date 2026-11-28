Τραγωδία στη Γαύδο: Βάρκα με μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια- Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες που μεταφέρονται στο νοσοκομείο

Τραγωδία σημειώθηκε, νωρίτερα σήμερα, στη Γαύδο, όταν μία βάρκα με μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη βραχώδη περιοχή «Άμπελος». Η βάρκα, στην οποία μετέβαιναν 43 αλλοδαποί προσέκρουσε με σφοδρότητα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση, τη ζωή τους έχασαν δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε άμεσα η Λιμενική Υπηρεσία, σπεύδοντας στο σημείο, απεγκλωβίζοντας δια θαλάσσης τους 41 μετανάστες και ανασύροντας τους δύο νεκρούς.

Συνολικά τέσσερις από τους απεγκλωβισθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Σφακίων με περιπολικό σκάφος και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.https://flashnews.gr/