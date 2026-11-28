Λέμβος με 43 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε βράχια στην Άμπελο – Πάνω από 1.000 μετανάστες έφτασαν το Σάββατο στα νότια παράλια της Κρήτης.

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι, μέχρι στιγμής, ο απολογισμός του ναυαγίου που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Γαύδο, όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν 43 άτομα προσέκρουσε σε βράχια στην περιοχή της Αμπέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ναυτιλίας, η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων από τη θαλάσσια περιοχή ολοκληρώθηκε τις μεσημβρινές ώρες.

Οι τέσσερις τραυματίες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, αναμένεται να μεταφερθούν με πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος στη Χώρα Σφακίων και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι υπόλοιποι μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγυιά Χανίων.

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη νότια Κρήτη

Την ίδια ώρα, αμείωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης, καθώς τέσσερα έως πέντε ακόμη περιστατικά με λέμβους βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή από την Άρβη έως τους Καλούς Λιμένες.

Οι λιμενικές αρχές επιχειρούν για τη διάσωση και τη μεταφορά των επιβαινόντων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 1.000 μετανάστες έχουν αφιχθεί σήμερα στα νότια παράλια του νησιού.

Από αυτούς, περίπου 300 αναμένεται να προωθηθούν στα Χανιά, ενώ οι υπόλοιποι 700 εκτιμάται ότι θα καταλήξουν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ