Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός έθεσε ως προτεραιότητα τη συνεργασία με την UNESCO για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τη σύνδεση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και τον τουρισμό, ώστε η προστιθέμενη αξία να επιστρέφει στους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες, έθεσε ως στόχο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, σε ημερίδα του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» για τη Μεσογειακή Διατροφή.

«Για εμάς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Σταθερή μας επιδίωξη είναι να αναδεικνύουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα, την ιδιαίτερη ταυτότητα και τη διατροφική αξία των ελληνικών προϊόντων, να προστατεύουμε τις τοπικές ποικιλίες και τη βιοποικιλότητα, να ενισχύουμε την εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού μας τομέα και να συνδέουμε αποτελεσματικότερα την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και τον τουρισμό», επισήμανε ο κ. Ανδριανός.

Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής, στις 16 Νοεμβρίου 2026, μετά τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλώντας για τη συμβολή της Ελλάδας στη διεθνή αναγνώριση της Μεσογειακής Διατροφής, εξήρε το πολυετές έργο της ακαδημαϊκού Αντωνίας Τριχοπούλου για την επιστημονική τεκμηρίωση των επιδράσεών της στην υγεία και τη μακροζωία.

Χαρακτήρισε προτεραιότητα τη στενότερη συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στα ελληνικά προϊόντα και τη μετακινούμενη κτηνοτροφία. Ευχήθηκε επίσης καλή δύναμη και επιτυχία στη νέα πρόεδρο της επιτροπής, Ντόρα Βυζοβίτου.

Για τη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Πολιτείας με την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και να φέρει τις νεότερες γενιές πιο κοντά στις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες και τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.

«Έχουμε την ευθύνη να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές αυτή την ανεκτίμητη κληρονομιά όχι απλώς ως μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως μια σύγχρονη πρόταση διατροφής, υγείας και ποιότητας ζωής, που ταυτόχρονα υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική προοπτική της ελληνικής υπαίθρου», κατέληξε ο υφυπουργός.