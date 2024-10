Η Δημοκρατία ως Φάρος Ελπίδας: Τιμώντας το Παρελθόν, Διαμορφώνοντας το Μέλλον

Τιμητική Βράβευση της Προέδρου Σακελλαροπούλου – Ο Omar van Reneen έλαβε το Βραβείο Kofi Annan NextGen

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρέλαβε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, το «Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών», το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε μια εξέχουσα προσωπικότητα ή οργανισμό που προωθεί τη Δημοκρατία, ένα βραβείου που θεσμοθετήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων το 2016. Η φετινή απονομή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τιμάται ο ελληνικός λαός για τους αγώνες και τις θυσίες του για τη Δημοκρατία και την ελευθερία, που οδήγησαν στην πτώση της Δικτατορίας και τη Μεταπολίτευση.

Η τελετή απονομής του Βραβείου Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 12ου Athens Democracy Forum, που πραγματοποιείται από 1 έως 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα, από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κατά την ομιλία του, εξήγησε ότι η επιλογή του βραβευμένου έγινε από μία Συμβουλευτική Επιτροπή του Δήμου, στην οποία μετείχαν ο ακαδημαϊκός κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο κ. Serge Schnemman, μέλος της συντακτικής ομάδας των N.Y Times, και ο κ. Νίκος Κωνσταντάρας, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Καθημερινή».

Σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών διαγωνίστηκαν για την δημιουργία του βραβείου και κατέληξαν στην νικήτρια και δημιουργό του βραβείου με τίτλο «Μωσαϊκό για τη Δημοκρατία», την οποία και ευχαρίστησε.

Ο κ. Δούκας, εκτός από την σημασία της επετείου των 50 χρόνων από τη Μεταπολίτευση, σημείωσε την ιδιαίτερη σημασία που αποτελεί φέτος η παρουσία στην εκδήλωση των Πρέσβεων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, δύο χωρών που κατά την ίδια περίοδο με την Ελλάδα, έδωσαν την δική τους μάχη για τον εκδημοκρατισμό του Ευρωπαϊκού Νότου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας το βραβείο για λογαριασμό ολόκληρου του ελληνικού λαού, μίλησε για την σημασία που έχει για την χώρα μας η Μεταπολίτευση.

Η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας ήρθε μετά από αγώνες του ελληνικού λαού. Στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Πορτογαλία, η πτώση των καθεστώτων και η αποκατάσταση της δημοκρατίας υπήρξε μία σπουδαία, ιστορική αλλαγή σελίδας. Στις χώρες αυτές συντελέστηκαν μείζονες πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές χάρη στις οποίες κατέστη δυνατή η προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μεταπολίτευση στην Ελλάδα έφερε την υπέρβαση του διχασμού του παρελθόντος και τη διασφάλιση της πολιτικής ελευθερίας, δίχως διακρίσεις και διώξεις φρονημάτων. Η Μεταπολίτευση συνοψίζει έναν νέο τρόπο ζωής και συνύπαρξης των Ελλήνων με κορυφαία στιγμή την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Σήμερα στην εποχή των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι προκλήσεις για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.

Ο δρόμος στα χρόνια που έρχονται, μοιάζει ανηφορικός για τις δημοκρατίες μας, που καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους. Καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί στις δοκιμασίες και τους κινδύνους της συγκυρίας. Η μεγαλύτερη δύναμη μας σε αυτό το εγχείρημα έγκειται στις καθολικές αξίες που μοιραζόμαστε, την παρακαταθήκη των Ευρωπαίων Πατέρων που οραματίστηκαν και μας πρόσφεραν έναν καλύτερο κόσμο, μετά τη τραυματική εμπειρία των πολέμων και των διαιρέσεων, η Ευρώπη παραμένει το κοινό σπίτι μας και βίωμα, ο διανοητικός μας ορίζοντας μέσα από τον οποίο θα δώσουμε τον μελλοντικό μας αγώνα για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Omar van Reneen, που έχει ηγηθεί σημαντικών πρωτοβουλιών για τα δικαιώματα των LGBTQI+ στη Ναμίμπια, τιμήθηκε με το Βραβείο Kofi Annan NextGen Democracy, το οποίο του το παρέδωσε η Corinne Momal-Vanian, Executive Director, Kofi Annan Foundation. Το βραβείο αυτό απονέμεται για 2η χρονιά.

Η Corinee Momal-Vanian εξήγησε ότι ο Omar van Reneen προωθεί σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές της χώρα του, ενισχύοντας την αποδοχή, παρά τις σημαντικές αντιστάσεις που αντιμετωπίζει για τα δικαιώματα των ατόμων ίδιου φύλου να δημιουργούν οικογένεια και να έχουν ίδια δημοκρατικά δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζευγάρια. Το βραβείο, απονέμεται από το Democracy & Culture Foundation και το Ίδρυμα Kofi Annan σε αυτόν τον εξαιρετικό νέο από την Ναμίμπια.

Ο Omar ξεκίνησε την συναισθηματική του ομιλία λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που νιώθει αναγνωρισμένος, αποδεκτός και που τιμάται για αυτό που πραγματικά είναι. “Στέκομαι εδώ υπερασπιζόμενος το πώς θα έπρεπε να είναι η χώρα μου”. Τώρα που οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη, αυτοί που πιστεύουν στη δημοκρατία θα πρέπει να αγωνιστούν για τις αξίες της και να διορθώσουν τις στρεβλώσεις που έχει το σύστημα, προκειμένου να τηρήσουμε την υπόσχεση που όλοι έχουμε δώσει: να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία.

“Όλη η queer νεολαία στην Αφρική μάχεται κατά της κοινωνικής και πολιτικής δίωξης που βιώνει. Στέκομαι εδώ για να πω ότι οι συλλογικές προσπάθειες στις δημοκρατίες αναγνωρίζονται πλέον παγκοσμίως”, είπε. Οι περιθωριοποιημένοι queer Αφρικανοί, που βιώνουν ομοφοβία, θα πρέπει να παλεύουν για την απόφασή τους σχετικά με το ποιον δικαιούνται να αγαπούν. Η αγάπη είναι ελεύθερη και δεν θα πρέπει να ποινικοποιείται. “Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι αξίζετε να υπερασπίζετε τα όνειρά σας”, πρόσθεσε. Και παρότρυνε όλους όσοι φοβούνται να εκφράσουν τις επιλογές τους να μιλήσουν. Ο Omar εξήγησε ότι τα πολιτικά δικαιώματα των Αφρικανών αλλά και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Αφρική και στην ίδια του τη πατρίδα, την Ναμίμπια, η queer κοινότητα μάχεται από πολλούς ενεργούς ακτιβιστές. Επιπλέον, στέλνει το μήνυμα ότι η Δημοκρατία θα πρέπει να στηρίζει την LGBTQ κοινότητα. “Οι φωνές της queer κοινότητας θα πρέπει να ενισχυθούν και να προστατευτούν από τη Δημοκρατία”.

Σχετικά με το Democracy & Culture Foundation, διοργανωτή του Athens Democracy Forum

Το Democracy & Culture Foundation ιδρύθηκε το 2019. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι να ενδυναμώσει την κοινωνία μέσω της συμμετοχής των πολιτών και της καλύτερης διακυβέρνησης, καθιστώντας το μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για διάλογο και δράσης προσανατολισμένες στην εξέλιξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Δύο από τις κύριες δράσεις του Ιδρύματος του, το Athens Democracy Forum σε συνεργασία με τους The New York Times και το Art for Tomorrow, πραγματοποιούνται ετησίως και έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνουν, να συνδέουν και να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ διακεκριμένων και αναδυόμενων φωνών για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Το Ίδρυμα διοργανώνει επίσης διεθνή έργα με τους συνεργάτες του, όπως το Teens for Democracy και το Building Blocks for Democracy.